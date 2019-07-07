Политика

Гендиректор «Рустави 2» извинился за мат в адрес ПутинаНародные новости 01:53

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире. Ранее телеведущий Георгия Габуния собственной передаче допустил нецензурные речи в адрес российского лидера.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Грузинский телеканал извинился за ведущего, который оскорбил Путина

URA.Ru02:03

«Рустави 2» извинился за брань в адрес Путина

Говорит Москва01:46

Грузинский телеведущий нецензурно обругал Путина в прямом эфире

News.ruвчера в 16:10

Директор грузинского канала «Рустави-2» извинился за мат в эфире, но заявил, что «Путин его заслуживает»

Snob.ruвчера в 18:52

Руководство «Рустави 2» прокомментировало ругань ведущего в адрес Путина

Московский Комсомолецвчера в 16:31

«Рустави-2» извинился за брань в адрес Путина

Газета.Ru01:33

Гендиректор «Рустави 2» отреагировал на нецензурную брань ведущего в адрес Путина

RT на русскомвчера в 15:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:12, Ашберн
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика

РБК: губернатор Архангельской области может уйти в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов может уйти в отставку, пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Обновлено в 02:46
Политика

«Рустави 2» остановил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

Грузинская телекомпания "Рустави 2" временно прекратила вещание.
Обновлено в 01:34
Наука

Археологи нашли в пирамиде Джосера путь в «загробный мир» фараонов

Согласно египетским верованиям, дорога в загробный мир была опасной: умерший фараон должен был преодолеть ряд препятствий на пути, он мог столкнуться с опасными существами.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом

Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Эксперты оценили жизнь в Москве по доступности жилья и транспорта

По данным PwC, по сравнению с 2014 годом в Москве стало проще купить квартиру: российская столица поднялась с восьмого на седьмое место по уровню индекса доступности покупки жилья.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Автобус с украинцами попал в аварию в Польше

Автобус с украинскими регистрационными номерами съехал в кювет на трассе А4 у села Большие Янковицы Бжегского уезда Опольского воеводства Польши.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика

В России задумали отменить запрет на алкогольные энергетики

С 1 января 2018 года в России запрещено производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами.
Обновлено в 00:54
Кино

Звезда Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

20-летний актер Камерон Бойс скончался сегодня, об этом сообщает ABC News со ссылкой на родственников звезды телеканала Disney.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

Гройсман выступил против телемоста между Россией и Украиной

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в фейсбуке прокомментировал идею проведения телемоста между Москвой и Киевом.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Оппозиция победила на выборах в Греции

Правоцентристская оппозиционная партия «Новая демократия» победила на парламентских выборах в Греции, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:16
Футбол

Грегг Берхалтер: «Игроки сборной США получили бесценный опыт»

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер рассказал о своих эмоциях после поражения от Мексики (0:1) в финальном матче Золотого кубка КОНКАКАФ.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Ставропольском крае задержана банда взломщиков банкоматов

Полицейские на Ставрополье задержали банду взломщиков банкоматов. Все они уроженцы Перми, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 01:42
Происшествия

Суд арестовал капитана катера, перевернувшегося в Черном море

Туапсинский районный суд в Краснодарском крае арестовал капитана прогулочного катера, который перевернулся в Черном море около поселка Джубга, в результате чего погибли два человека.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:17
Экономика

Эксперты Титова раскритиковали ЦБ за неправильную борьбу с инфляцией

Системной политики нет "Основная причина игнорирования немонетарных факторов в борьбе с инфляцией — отсутствие системной макроэкономической политики", — утверждают эксперты института Титова.
Обновлено в 02:00
Кино

Джон Уоттс рассказал, кто будет следующим врагом Человека-паука

О планах развития сюжетной линии героя режиссер Джон Уоттс рассказал изданию UPROXX 7 июля.
Обновлено в 03:06
Общество

Пешеходные переходы в центре Челябинска всё-таки будут отремонтированы

Как выяснилось, потерявшийся подрядчик, отвечающий за ремонт переходов, всё-таки нашёлся, и только сейчас начал активную работу над реставрацией нашумевшего городского объекта.
Обновлено в 02:45
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича

Обновлено вчера в 14:54
Энергетика

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64,24 за баррель

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $64,24 за баррель, что на $0,01 (0,02%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Самолет из Челябинска в Анталью задержали после попадания молнии

Обновлено в 01:41
Политика

Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу планов иранских властей, касающихся ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

Россия начнет признавать решения зарубежных судов по делам бизнеса

Большинство стран — членов ООН не признает присоединения Крыма, и Россия может отказаться признавать решения зарубежных судов по Крыму, равно как и другие государства смогут не признавать решения крымских судов.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Приморье обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик

В Приморье участники объединения «АвиаПоиск» обнаружили пропавший без вести в 1941 году бомбардировщик ДБ-3 Морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес

Андрей Малахов расстроился из-за развода Лолиты Милявской с мужем

Обновлено в 02:52
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Самолет авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Якутск, 7 июля совершил вынужденную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили агентству "Интерфакс" в местном аэропорту в понедельник.
Обновлено в 00:02
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия

В результате взрыва бензовоза на Урале погибли три человека

В результате взрыва автомобиля погибли три человека, семь пострадали, среди них подросток 2005 года рождения.
Обновлено вчера в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное