Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире. Ранее телеведущий Георгия Габуния собственной передаче допустил нецензурные речи в адрес российского лидера.

Гендиректор «Рустави 2» извинился за мат в адрес Путина

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