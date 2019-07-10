Политика

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в РоссиюГазета.Ru 08:27

Гендеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.
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Директор «Рустави-2» пообещал мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми

Генеральный директор просаакашвилевского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру04:20

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Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию

Газета.Ru08:27

Гендиректор «Рустави-2» пообещал мочиться в экспортируемые в РФ вина

РЕН ТВ08:23

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в Россию грузинские напитки

Московский Комсомолец06:11

Директор «Рустави-2» пообещал мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми

Взгляд.ру04:20

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в Россию вина и минералку

Комсомольская правда06:48

Гендиректор «Рустави-2» приготовился мочиться в экспортируемое в Россию вино

Lenta.ru07:42

«Не только в боржоми можно мочиться»: Гендиректору «Рустави 2» предложили варианты на выбор

Царьград06:22
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