Политика
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в РоссиюГазета.Ru 08:27
Гендеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.
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с чего всё началось
Генеральный директор просаакашвилевского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.Взгляд.ру04:20
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Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в Россию грузинские напитки
Московский Комсомолец06:11
Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в экспортируемые в Россию вина и минералку
Комсомольская правда06:48
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Вашингтон
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