Генеральный директор просаакашвилевского телеканала «Рустави-2» Николоз Гварамия в прямом эфире заявил о том, что готов мочиться в вино и боржоми в качестве мести производителям, вывозящим продукцию в Россию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

с чего всё началось

Гендеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия сказал в прямом эфире, что готов мочиться в вино и боржоми, которые поставляют в Россию.

Гендиректор «Рустави 2» пообещал мочиться в вино, экспортируемое в Россию

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