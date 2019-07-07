Политика
Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес ПутинаНародные новости 01:53
Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире. Ранее телеведущий Георгий Габуния в собственной передаче допустил нецензурные речи в адрес российского лидера.
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