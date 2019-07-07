Политика

Гендиректор «Рустави-2» извинился за мат в адрес ПутинаНародные новости 01:53

Генеральный директор грузинской телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия извинился за мат в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавший в эфире. Ранее телеведущий Георгий Габуния в собственной передаче допустил нецензурные речи в адрес российского лидера.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гендиректор «Рустави 2» извинился за нецензурные слова в адрес Путина

REGNUM05:05

Грузинский телеведущий нецензурно обругал Путина в прямом эфире

News.ruвчера в 16:10

«Рустави 2» извинился за брань в адрес Путина

Говорит Москва01:46

«Рустави-2» извинился за брань в адрес Путина

Газета.Ru01:33

Около здания «Рустави 2» устроили акцию протеста из-за ругани ведущего в адрес Путина

RT на русскомвчера в 19:13

Руководство «Рустави 2» прокомментировало ругань ведущего в адрес Путина

Московский Комсомолецвчера в 16:31

Грузинский телеканал извинился за ведущего, который оскорбил Путина

URA.Ru02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:20, Вашингтон
Политика

Зеленский приказал возить жителей Донбасса к мосту в Станице Луганской

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Зеленский заявил, что Киев начнет восстанавливать мост в Станице Луганской и водоснабжение населенных пунктов Донбасса.
Обновлено в 11:23
Политика

Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич стала обладательницей белых «Жигулей»

Анна Хилькевич смогла с пользой сходить на свадьбу друзей и выиграть машину.
Обновлено в 10:27
Политика

Басилашвили: высказывания грузинского журналиста в адрес Путина – это провокация

Актер Олег Басилашвили в разговоре с Baltnews осудил высказывания телеведущего "Рустави 2" Георгия Габунии.
Обновлено в 05:30
Политика

В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии

Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Барселона» представила выездную форму на следующий сезон

Обновлено в 05:36
Авто

Kia Cerato GT-Line появится в России до конца 2019 года

Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Гаджеты

ОС HongMeng от Huawei работает быстрее, чем Android и macOS

По словам директора и основателя компании Ren Zhengfei, новая операционная система HongMeng работает значительно быстрее Android и macOS.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Политика

Министр экономики ФРГ обосновал необходимость «Северного потока-2»

Как пояснил Альтмайер, «речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки», что очень важно с учетом того, что потребность экономики ФРГ в природном газе в ближайшие годы существенно вырастет.
Обновлено в 05:28
Политика

Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ

В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Авто

УАЗ «Патриот» с автоматом получит обновленный мотор

Обновлено в 07:16
Авто

В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat

"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01
Спорт

Российский хоккеист дисквалифицирован за допинг на четыре года

Бывший игрок новокузнецкого "Металлурга" Александр Титов дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 10:15
Кино

Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад

Обновлено в 10:44
Происшествия

Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле

Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 12:11
Кино

Продюсер Артур Браунер скончался в Германии

О смерти продюсера журналистам сообщила его племянница. Уточняется, что Браунеру было 100 лет, он скончался во сне.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Избитой ингушской девочке придется ампутировать правую кисть

Избитой в Ингушетии 7-летней Аише Ажиговой, возможно, придется ампутировать правую кисть – прежние благоприятные прогнозы не подтверждаются.
Обновлено в 09:31
Здоровье

В Республике Алтай зафиксирован высокий уровень природной радиации

По данным республиканского Роспотребнадзора, в зданиях безопасный уровень радиации для человека не превышает 200 Бк/мз.
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский заявил о готовности ЕС выделить Киеву €500 млн помощи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность ЕС за помощь Киеву, в частности за материальную поддержку.
Обновлено в 12:16
Кино

Скончался режиссер Владимир Златоустовский

Обновлено в 10:54
Экономика

Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку

Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Политика

Лукашенко оценил идею Зеленского о встрече с Путиным в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна готова организовать в Минске встречу, в которой примут участие Россия, Украина, США, ФРГ, Франция и Британия.
Обновлено в 09:20
Политика

На Украине завели дело о госизмене из-за телемоста с Россией

В связи с намерениями NewsOne провести телемост с российским «подсанкционным» каналом зарегистрированы производства «о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины», написал Луценко.
Обновлено в 08:14
Футбол

Кришито заявил, что не жалеет о переходе из «Зенита» в «Дженоа»

Итальянский защитник Доменико Кришито подчеркнул, что не жалеет о своем возвращении в «Дженоа».
Обновлено в 11:15
Наука

Особенности строения зубов помогли опознать предка большой белой акулы

Обновлено в 06:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ника Гварамия
Грузинский юрист
Грузинский юрист и политический деятель, генеральной директор телеканала «Рустави 2», бывший министр Юстиций, а также Науки и Образования Грузии, член клуба «Что? Где? Когда?».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное