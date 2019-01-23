Политика
Гендиректор РФПИ объяснил в Давосе национальные интересы РоссииВедомости 05:25
Многие люди в мире находятся в состоянии войны – пусть не физической, но ментальной: США ведут торговую войну с Китаем; республиканцы против демократов; желтые жилеты против французского истеблишмента, сказал на сессии «Как обеспечить конкурентоспособность России» гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
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В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
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Subaru приостановила производство на единственном заводе в Японии
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Роскомнадзор разблокировал более 130 000 IP-адресов подсети Microsoft
Роскомнадзор разблокировал IP-адреса подсети Microsoft, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
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Автопроизводитель Honda планирует представить в марте на Женевском автосалоне прототип нового серийного электрического хэтчбека, основанный на концепте Urban EV 2017, который показали в сентябре 2017 года.
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Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
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Происшествия
В Житомирской области вандалы разгромили часовню УПЦ
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Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов
Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
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Новинка стала первым мобильным устройством в мире без каких-либо отверстий: без кнопок, решеток динамиков, порта зарядки или даже слота для SIM-карты.
Обновлено в 04:34
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Настя Рыбка прогуляла собственную пресс-конференцию после ночи в баре
Подозреваемая в вовлечении в занятие проституцией Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) не пришла на собственную пресс-конференцию.
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Авто
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Обновлено в 04:32
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Обновлено в 01:22
Гаджеты
В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855
В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.
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Экономика
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Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение
Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна.
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В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба
Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
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Экономика
Медведев раскритиковал «Роскосмос» за медлительность и прожектерство
Объем бюджетного финансирования космической отрасли на ближайшие три года превысит 515 млрд рублей.
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Общество
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации историческое здание театра «Школа современной пьесы», расположенное на Трубной площади.
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Aston Martin представил опции для гиперкара Valkyrie
Заявлено, что AMR Track Performance Pack позволит машине с этим набором на круге быть на 8% быстрее простого Aston Martin Valkyrie.
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Врио главы Петербурга ушел с заседания заксобрания после критики депутата
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел с заседания заксобрания города после выступления депутата Максима Резника.
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Volvo отзывает более 200 000 автомобилей
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