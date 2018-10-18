Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компанииРБК 05:47
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова приняла решение покинуть свой пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Об этом говорится в сообщении ретейлера. Освободившуюся должность займет действующий президент компании Ян Дюннинг.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Политика
Украина покидает ПАСЕ после возвращения России
Украинская делегация намерена покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления России в правах.
Обновлено в 12:30
Политика
Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию
Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика
Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве
Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Наука
Американцы похвастали манёврами нового вертолёта-разведчика
В рамках нового этапа испытаний, вертолёт провел несколько манёвров на небольшой высоте и скоростных пролётов.
Обновлено в 13:41
Политика
Гидролог предложил разобрать Крымский мост
Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»
Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Политика
Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»
Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Технологии
Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей
Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:23
Политика
Россия собралась возвратить долг ПАСЕ
Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Здоровье
Девять медицинских династий поздравили в Казани
Девять медицинских династий сегодня чествовали в Казани.
Обновлено в 11:58
Политика
Госсовет обещал россиянам безопасные и качественные дороги
Обновлено в 13:54
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Происшествия
В Вене произошел взрыв в жилом доме
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика
Беглов отказался сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов после заседания Госсовета в Кремле заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе, для регистрации себя кандидатом в градоначальники.
Обновлено в 11:32
Общество
В Череповце 24 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов
Выпускники смогут пересдать русский язык и математику в резервные дни. Всего ЕГЭ в Череповце сдавали около 1800 школьников.
Обновлено в 09:42
Общество
«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов
С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Политика
Украина устроила демарш и одной фразой отреагировала на возвращение России в ПАСЕ
Делегация Украины покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после возвращения полномочий России, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 12:49
Авто
Opel представил новую Opel Corsa с традиционными ДВС
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»
Обновлено 24 июня в 23:27
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 02:23
Политика
МИД России ответил на ноту США по Уилану
Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей
Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Футбол
«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии
Обновлено в 11:47
Происшествия
Суд арестовал «московского отравителя»
Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Российские военные специалисты покинули Венесуэлу
Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45