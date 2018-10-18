Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компанииРБК 05:47

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова приняла решение покинуть свой пост из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Об этом говорится в сообщении ретейлера. Освободившуюся должность займет действующий президент компании Ян Дюннинг.
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«Магнит» свернул акцию «двое на месте одного». Обобщение

Интерфакс11:12

Бумаги «Магнита» отреагировали ростом на новость об уходе Наумовой

Ведомости03:35

Наумова объяснила уход с поста гендиректора «Магнита»

Forbes05:21

Акции «Магнита» выросли на 4% на новости об уходе Наумовой

РБК05:40

Акции «Магнита» растут на фоне смены гендиректора

Rambler News Service04:33

«Магнит» меняет полюса

Коммерсантъ04:09

«Магнит» не собирается менять стратегию развития

ТАСС10:58
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:01, Вашингтон
Политика

Украина покидает ПАСЕ после возвращения России

Украинская делегация намерена покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления России в правах.
Обновлено в 12:30
Политика

Украинцев лишат ночного тарифа на электроэнергию

Напомним, что ночной тариф на Украине ввели с 1 апреля 2015 года. Он был в два раза меньше основного.
Обновлено в 02:37
Политика

Израиль заявил о необъяснимых сбоях GPS в своем воздушном пространстве

Израиль последние три недели сталкивается со сбоями в работе GPS-навигации в своем воздушном пространстве и пытается установить их причину, сообщило национальное Управление аэропортов.
Обновлено в 12:00
Наука

Американцы похвастали манёврами нового вертолёта-разведчика

В рамках нового этапа испытаний, вертолёт провел несколько манёвров на небольшой высоте и скоростных пролётов.
Обновлено в 13:41
Политика

Гидролог предложил разобрать Крымский мост

Гидролог Юрий Медовар предложил разобрать Крымский мост, об этом ученый заявил в интервью украинским СМИ.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Политика

Минфин США продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ»

Власти США продлевают для инвесторов срок завершения сделок с российским холдингом "Группа ГАЗ" до 8 ноября 2019 года и устанавливают такой же срок для того, чтобы американские инвесторы избавились от акций этой компании.
Обновлено в 11:38
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио главы Ингушетии.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Технологии

Роскомнадзор пригрозил Google штрафом в 700 тысяч рублей

Компании грозит штраф до 700 тысяч рублей.
Обновлено в 06:23
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Здоровье

Девять медицинских династий поздравили в Казани

Девять медицинских династий сегодня чествовали в Казани.
Обновлено в 11:58
Политика

Госсовет обещал россиянам безопасные и качественные дороги

Обновлено в 13:54
Политика

В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Политика

Беглов отказался сдавать в ГИК собранные в Выборгском районе подписи

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов после заседания Госсовета в Кремле заявил, что не будет использовать подписи, собранные в Выборгском районе, для регистрации себя кандидатом в градоначальники.
Обновлено в 11:32
Общество

В Череповце 24 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов

Выпускники смогут пересдать русский язык и математику в резервные дни. Всего ЕГЭ в Череповце сдавали около 1800 школьников.
Обновлено в 09:42
Общество

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено в 10:00
Политика

Украина устроила демарш и одной фразой отреагировала на возвращение России в ПАСЕ

Делегация Украины покидает Парламентскую ассамблею Совета Европы после возвращения полномочий России, передает "Российский Диалог" со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 12:49
Авто

Opel представил новую Opel Corsa с традиционными ДВС

Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие

На Кубе появились российские крылатые ракеты «Калибр»

Обновлено 24 июня в 23:27
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 02:23
Политика

МИД России ответил на ноту США по Уилану

Ранее американская дипмиссия направила ноту протеста в МИД России в связи с «ненадлежащим обращением» с Полом Уиланом в СИЗО.
Обновлено в 09:56
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Колокольцев предложил конфисковывать автомобили у пьяных водителей

Предлагаем конфискацию транспортных средств у водителей, задержанных за управление в пьяном виде, — заявил Колокольцев.
Обновлено в 08:47
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Футбол

«Ростов» и «Спартак» назвали составы на турнир в Австрии

Обновлено в 11:47
Происшествия

Суд арестовал «московского отравителя»

Таганский суд арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии отравлений молодых людей в центре Москвы с целью хищения имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
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