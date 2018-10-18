Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компанииРБК 03:10

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова приняла решение покинуть компанию из-за разногласий с советом директоров по поводу стратегии развития компании. Об этом говорится в сообщении компании. Ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг.
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Гендиректор «Магнита» ушла из-за разногласий с советом директоров

Коммерсантъ03:38

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покинула компанию

Эхо Москвы03:37

Гендиректор «Магнита» покидает компанию

Rambler News Service03:10

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова досрочно покинула компанию

Интерфакс03:15

Ольга Наумова покинула «Магнит»

ТАСС03:10

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова ушла из компании

РБК03:10

Наумова покидает «Магнит» из-за разногласий с советом директоров

Ведомости03:06
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика

ПАСЕ рекомендовали восстановить полномочия России

Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации.
Обновлено в 02:52
Политика

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:56
Политика

Кикабидзе сделал заявление о противостоянии Грузии и России

Артист Вахтанг Кикабидзе в новом интервью сделал заявление о противостоянии Грузии и России.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика

Экс-главу «Росгеологии» назначили первым вице-президентом Газпромбанка

Бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов перешел в Газпромбанк, он будет занимать в кредитной организации должность первого вице-президента.
Обновлено в 03:18
Общество

Ростов признали самым агрессивным городом России

Обновлено вчера в 03:59
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича

Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Общество

Вода в Байкале оказалась токсичной

Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 06:15
Авто

Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер

Постепенно Puma заменит EcoSport и на других рынках, хотя для России это уже неактуально: у нас Ford прекратил выпуск легковых автомобилей и свернет бизнес после распродажи складских запасов.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой

Обновлено вчера в 15:14
Музыка

Погиб экс-гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Экс-гитарист ВИА "Песняры" Аркадий Ивановский трагически погиб, передает агенство "БелТА". Сообщается, что 24 июня музыкант утонул.
Обновлено в 03:33
Политика

Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым

Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Культура

Картину Караваджо сняли с аукциона во Франции и продали иностранцу

Картина "Юдифь и Олоферн", приписываемая знаменитому итальянскому живописцу Караваджо, снята с торгов во Франции и продана частному коллекционеру, сообщает издание Tribune de l'Art со ссылкой на коммюнике аукционного дома Labarbe.
Обновлено вчера в 14:05
Авто

Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas

Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Двухлетний россиянин два дня просидел в квартире с телом отца

Полицейские и спасатели вызволили из квартиры в городе Назарово Красноярского края двухлетнего мальчика, который два дня находился наедине с мертвым отцом, рассказали РИА Новости в краевом главке МВД.
Обновлено в 02:36
Происшествия

В Саратове предотвратили теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который готовил член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика

Виктория Скрипаль подозревает экс-офицера ГРУ в сговоре с Лондоном

Родственница Сергея Скрипаля уверена, что бывший офицер ГРУ и его дочь находятся под тщательным контролем и в разных местах.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Строитель космодрома Восточный получил условный срок за растрату

В Уссурийском районном суде Приморского края вынесен приговор предпринимателю Виктору Гребневу, бывшему директору ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания", одного из подрядчиков строительства космодрома Восточный.
Обновлено в 01:23
Общество

На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр

Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
Обновлено вчера в 17:37
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Школьникам разрешат искать информацию в интернете при сдаче ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным наукам.
Обновлено вчера в 21:46
Политика

Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа

Обновлено вчера в 16:31
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении ВСУ с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Биткоин впервые за полтора года подорожал до 13 тысяч долларов

Самая популярная криптовалюта — биткоин — впервые с 20 января прошлого года подорожал до 13 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:28
Гаджеты

Micron возобновляет поставки чипов компании Huawei

REUTERS / Kai Pfaffenbach Генеральный директор Micron Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra) сообщил, что в течение последних двух недель были возобновлены поставки некоторых чипов после того, как компания проанализировала положения, касающиеся запрета США на продажу продуктов китайской телекоммуникационной компании.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Число погибших после взрывов в Казахстане увеличилось до трех

Обновлено в 02:54
Происшествия

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Обновлено в 02:19
Наука

У французского короля Людовика Святого нашли цингу

Французский король Людовик IX Святой незадолго до смерти мог страдать от цинги, говорится в статье, опубликованной в Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery.
Обновлено в 03:18
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