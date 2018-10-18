Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39

Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Наумова объяснила уход с поста гендиректора «Магнита»

Forbes05:21

Акции «Магнита» отреагировали ростом на новость о смене гендиректора

ТАСС04:37

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

РБК03:50

«Магнит» меняет полюса

Коммерсантъ04:09

Наумова покидает «Магнит» из-за разногласий с советом директоров

Ведомости03:06

Акции «Магнита» растут на фоне смены гендиректора

Rambler News Service04:33

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой и ростом акций «Магнита»

Интерфакс03:39
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:25, Вашингтон
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы.
Обновлено в 05:02
Футбол

Семак назван лучшим тренером года по версии РФС

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назван лучшим тренером года по версии РФС.
Обновлено в 08:34
Кино

Умер актер и режиссер Валерий Харченко

Обновлено вчера в 21:13
Футбол

Футболист Вилена прибыл в расположение «Краснодара»

Обновлено в 06:06
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Наука

Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением

Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Политика

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Обновлено в 08:37
Экономика

Совфед одобрил закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Совфед на заседании в среду одобрил закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети.
Обновлено в 06:14
Транспорт

С августа автомобили смогут регистрировать прямо в автосалонах

Как пишет «Коммерсантъ», уже есть проект соответствующего приказа, в котором подробно описывается весь механизм взаимодействия ГИБДД с автосалонами, которые с 4 августа смогут самостоятельно регистрировать автомобили.
Обновлено в 07:18
Общество

Психотропные вещества нашли в организме Алибасова

Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Происшествия

2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом

В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
Обновлено в 01:24
Экономика

Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено в 07:55
Общество

Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями

В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Здоровье

Медицинский вертолет поступил на дежурство в детскую больницу Москвы

Санитарный вертолет ощутимо поможет детской больнице оказывать медицинские услуги маленьким пациентам еще оперативнее.
Обновлено в 08:26
Общество

В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины

Архитектурное сообщество Екатеринбурга представило допустимые площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Политика

Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Зеленский приказал перевести украинскую армию на стандарты НАТО

Обновлено в 08:10
Политика

Меркель не видит достаточного для снятия санкций прогресса по «Минску»

В реализации минских договоренностей нет прогресса, достаточного для снятия санкций, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на правительственном часе в бундестаге.
Обновлено в 08:26
Политика

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Челябинске машина сбила четырех пешеходов

Автомобиль вылетел на тротуар в Челябинске и сбил четырех пешеходов, они госпитализированы.
Обновлено в 06:07
Политика

В России стремительно растет число дел об оскорблении власти

В России множится число возбужденных полицией административных дел о неуважении к власти.
Обновлено в 08:59
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Кардашьян отдыхает! Анфиса Чехова продемонстрировала аппетитную «пятую точку»

Обновлено в 07:03
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Футболисту Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Футболисту «Зенита» Александру Кокорину разрешено отбывать наказание вместе со своим младшим братом Кириллом.
Обновлено в 08:44
Политика

В ПАСЕ поставили условия России для возвращения

Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть России полномочия, но с рядом условий, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Происшествия

В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы

В больнице поселка Ржавки Подмосковья как минимум девять пациентов отравились после того, как им поставили капельницы с физраствором.
Обновлено в 05:40
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