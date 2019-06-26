Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39

Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Наумова объяснила уход с поста гендиректора «Магнита»

Forbes05:21

«Магнит» свернул акцию «двое на месте одного». Обобщение

Интерфакс11:12

«Магнит» не собирается менять стратегию развития

ТАСС10:58

Наумова покидает «Магнит» из-за разногласий с советом директоров

Ведомости16:18

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

РБК03:50

Акции «Магнита» растут на фоне смены гендиректора

Rambler News Service04:33

«Магнит» меняет полюса

Коммерсантъ04:09
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Общество

Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

Обновлено в 05:28
Общество

Краснокаменских школьниц заставили работать в Китае официантками

Обновлено в 03:44
Общество

Аномальная жара в Европе может унести тысячи жизней

Эксперты напомнили, что в 2003 году в период аномальной жары в Европе скончались 70 000 человек, в 2018 году в Германии – тысяча жителей, сообщает The Washington Post.
Обновлено в 06:39
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Происшествия

Участник акций в Тбилиси взял в заложники сотрудницу магазина

Полиция Грузии задержала 32-летнего мужчину, который после участия в акциях протеста в Тбилиси ворвался в магазин техники и взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 19:06
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

Обновлено в 19:11
Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Кино

Умер актер из сериалов «Сверхъестественное» и «Секретные материалы»

Американский актер Билли Драго умер на 74-м году жизни.
Обновлено в 21:29
Политика

Строительство «Северного потока -2» может задержаться из-за Дании

Датские власти могут задержать строительство "Северного потока - 2". Об этом заявил глава австрийской нефтяной компании OMV Райнер Зеле, выступая на пресс-конференции Российско-германской внешнеторговой палаты.
Обновлено в 06:38
Политика

Москва направила ноту на тему освобождения украинских моряков

Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 15:55
Авто

В России названы города с самым большим количеством автомобилей

Самое большое число зарегистрированных автомобилей наблюдается в Москве и составляет почти 3,7 млн машин.
Обновлено в 10:18
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович рассказал телеканалу «112 Украина», что команда президента Украины Владимира Зеленского предложила перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 13:48
Экономика

Более 40% заемщиков в России имеют два и более кредита - исследование

Около 42,3% заемщиков в России по состоянию на май текущего года имели два и более кредитов, а практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Политика

Комитет Кудрина оценил шансы мэров продолжить карьеру после отставки

Мэры российских городов после отставки с поста переходят на работу в региональное правительство или же становятся фигурантами уголовных дел.
Обновлено в 20:12
Политика

Названы дата и время встречи Путина и Трампа

Встреча состоится на саммите G20 в 14.00 по местному времени и в 8.00 по московскому.
Обновлено в 21:16
Армия и оружие

Источник рассказал о переносе сроков запуска спутников «Гонец»

Запуск трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" ракетой-носителем "Рокот" с космодрома Плесецк, планировавшийся на июнь, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщил РИА Новости в четверг источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:09
Политика

Путин принял отставку Евкурова и назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин встретился с Юнус-Беком Евкуровым, принял его отставку и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Махмуд-Али Калиматова.
Обновлено в 14:08
Общество

Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском Райкоке

Мощное извержение вулкана привело к гибели фауны и флоры на курильском острове Райкоке.
Обновлено вчера в 23:05
Общество

Детские пособия для малоимущих семей повысят с 50 рублей до 10 тысяч

На прямой линии пособие в 50 рублей прокомментировал Владимир Путин. Дмитрий Медведев обещал увеличить пособие ещё в апреле.
Обновлено в 03:44
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Найдены следы сбежавшей с миллионами кассирши Хайруллиной

В башкирском городе Салавате нашли машину, на которой, как предполагалось, могла с семьей скрыться Луиза Хайруллина, которая украла более 20 млн рублей из отделения крупного банка.
Обновлено вчера в 09:20
Космос

Робот «Роскосмоса» вызвал замечания у космонавтов

Обновлено в 05:30
Музыка

Гитарист «Песняров» погиб в Минске

Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Украинские военные начали отвод подразделений в станице Луганской

Обновлено в 07:55
Политика

Украинскую делегацию в ПАСЕ нецензурно обругали

Поведение украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вызвало негативную реакцию у делегатов из других стран, рассказал 26 июня лидер движения «Парус» Юрий Кот.
Обновлено в 19:51
Космос

Комплекс подготовки кораблей «Федерация» на Восточном построят в 2027 году

Технический комплекс для подготовки пилотируемых космических кораблей "Федерация" и лунных взлетно-посадочных комплексов на космодроме Восточный построят в 2027 году, стоимость его создания оценивается в 8,6 миллиарда рублей, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 19:10
Общество

Мантуров прокомментировал публикацию о расходах в командировках

Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Крупный пожар на рынке произошёл в Саратовской области

В городе Энгельс Саратовской области произошел крупный пожар на рынке, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено в 21:24
Политика

Историк из Киева заявил, что реформы Петра I проводили украинцы

Украинский историк Виктор Брехуненко заявил, что реформы Петра I проводились выходцами с Украины, усомнившись при этом в значимости и реформаторских способностях первого российского императора.
Обновлено в 20:07
Политика

Мадуро: участники попытки переворота в Венесуэле пойманы

Обновлено в 19:20
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