Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39
Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
Читать в источнике
Оценить113
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Театры
Артисты МХАТа вступились за Доронину
Обновлено 24 июня в 16:42
Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Общество
Суд оштрафовал уральца за гомофобный комментарий к видео
Сысертский районный суд в Свердловской области постановил выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей мужчине, оставившему гомофобный комментарий под видеороликом в социальной сети.
Обновлено в 03:48
Экономика
Эксперимент по налогу на самозанятых расширят
Регионы с высоким числом работающих в неформальном секторе экономики в 2020 году включат в эксперимент по налогообложению самозанятых.
Обновлено в 02:51
Спорт
Каменский выиграл золото Европейских игр в стрельбе из винтовки с 50 м
Россиянин Сергей Каменский завоевал золотую медаль Европейских игр в Минске (Беларусь) в стрельбе из пневматической винтовки с 50 м из трёх положений.
Обновлено в 09:30
Общество
Жириновский предложил переименовать Петербург
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Политика
Появилось видео с просьбой Зеленского о помощи к Коломойскому
В Сети появилась, сделанная, предположительно, около полугода назад видеозапись, на которой участники студии «Квартал 95» во главе с ныне президентом Украины Владимиром Зеленским просят у олигарха Игоря Коломойского помочь в возврате денег, которые им задолжало руководство канала «1+1».
Обновлено в 08:11
Политика
В российской Госдуме выдвинули ультиматум ПАСЕ
Российская Федерация покинет ПАСЕ, если права делегации, которая представляет страну, не будут полноценными.
Обновлено в 07:47
Спорт
Двойника футболиста Месси обвинили в соблазнении 23 девушек
Жителя Ирана Резу Парастеша обвинили в совращении 23 девушек, которые он якобы совершил, пользуясь внешним сходством с аргентинским футболистом Лео Месси.
Обновлено в 08:40
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Обновлено в 07:55
Политика
Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным
Обновлено в 09:39
Происшествия
Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей
Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Энергетика
Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли
Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр»
"Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Обновлено в 07:33
Общество
Пособие на детей до трех лет вырастет до 10 тысяч рублей
Правительство России подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семьям повышенное пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Политика
Кабмин согласовал кандидатуры новых украинских губернаторов
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 26 июня, согласовал назначение на пост глав восьми областных государственных администраций.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя»
Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 08:27
Футбол
Гинер рассказал о возможном приглашении в РПЛ клубов из соседних стран
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мыслями о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, а также рассказал о потенциальном приглашении в лигу клубов из соседних стран.
Обновлено в 07:37
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма
Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 09:25
Политика
Мантуров прокомментировал сообщения о расходах в командировках
Минпромторг укладывался в нормативы по бронированию номеров в гостиницах для сотрудников, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров, комментируя публикацию Transparency International, посвященную дороговизне бронируемых номеров в заграничных командировках.
Обновлено в 09:16
Футбол
РФС пожалуется на Федерацию футбола Грузии в ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что организация планирует направить в ФИФА жалобу на Федерацию футбола Грузии (ФФГ).
Обновлено в 09:27