Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39

Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Наумова покидает «Магнит» из-за разногласий с советом директоров

Ведомости03:06

Акции «Магнита» отреагировали ростом на новость о смене гендиректора

ТАСС04:37

Акции «Магнита» растут на фоне смены гендиректора

Rambler News Service04:33

«Магнит» меняет полюса

Коммерсантъ04:09

Наумова объяснила уход с поста гендиректора «Магнита»

Forbes05:21

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

РБК03:50

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой и ростом акций «Магнита»

Интерфакс03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:00, Вашингтон
Футбол

Футболист Вилена прибыл в расположение «Краснодара»

Обновлено в 06:06
Энергетика

Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином

Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Энергетика

Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли

Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
Обновлено в 08:13
Здоровье

Остеопат рассказал, как уборка заменит тренировку в спортзале

Врач Владимир Животов рассказал газете "Аргументы и факты", как правильно расслабить организм после домашней уборки, чтобы получить от нее максимальную пользу для здоровья и фигуры.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция

Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Политика

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Экономика

Компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Компания Karyo Holdings Corp. (принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову) вышла из капитала ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России».
Обновлено в 09:43
Происшествия

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Политика

Сколько продлится встреча Путина и Трампа, рассказали в Кремле

Обновлено в 09:13
Политика

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ

На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Здоровье

Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться

По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Политика

Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии

Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей

Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске

Обновлено в 03:06
Общество

Суд оштрафовал уральца за гомофобный комментарий к видео

Сысертский районный суд в Свердловской области постановил выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей мужчине, оставившему гомофобный комментарий под видеороликом в социальной сети.
Обновлено в 03:48
Политика

Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации

Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Авто

Объявлены рублевые цены на новый Land Rover Discovery Sport

В салоне машины появилось много нового. Шасси у новинки, как у популярного «Эвока». Изначальный прайс кроссовера — 2 930 000 рублей.
Обновлено в 09:55
Космос

Спутник «Ямал-601» выведен на рабочую орбиту

Обновлено в 06:43
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей

Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Политика

Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Спорт

WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД

Североатлантический альянс анонсировал переговоры с Москвой по вопросу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 07:47
Технологии

Подросток превратил более 2 тысяч IoT-устройств в «кирпичи»

За несколько часов наблюдения количество вышедших из строя выросло с 350 до 2 тысяч и перевалило за это число.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Разработка новой боевой экипировки «Сотник» начнется в 2020 году

Разработка боевой экипировки, которая придет на смену проекту "Ратник", начнётся в 2020 году, она получит название "Сотник", сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 08:35
Гаджеты

Новый складной смартфон Samsung Galaxy Fold показали на рендерах

Обновлено в 05:06
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное