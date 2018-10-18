Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39
Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Футбол
Футболист Вилена прибыл в расположение «Краснодара»
Обновлено в 06:06
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Энергетика
Независимые АЗС пожаловались Силуанову на зарегулированность отрасли
Баженов подчеркнул, что все звенья топливной отрасли – от переработки до розницы – будут стагнировать и обречены на постепенную деградацию в условиях зарегулированности и поступательной «дедизелизации» рынков основных покупателей светлых нефтепродуктов за пределами России.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Остеопат рассказал, как уборка заменит тренировку в спортзале
Врач Владимир Животов рассказал газете "Аргументы и факты", как правильно расслабить организм после домашней уборки, чтобы получить от нее максимальную пользу для здоровья и фигуры.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержала полиция
Мужчина, который протестовал у здания Минстроя России на Садовом кольце в Москве, угрожая сжечь себя, задержан правоохранительными органами.
Обновлено в 06:50
Политика
Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе
Нынешний состав Конституционного суда (КС) Молдавии подал в отставку после скандальных решений, спровоцировавших политический кризис в стране.
Обновлено в 08:46
Экономика
Компания Михаила Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Компания Karyo Holdings Corp. (принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Прохорову) вышла из капитала ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России».
Обновлено в 09:43
Происшествия
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, узнали СМИ
На Украине прокуратура вызвала на допрос пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Здоровье
Владимирская чиновница посоветовала девочкам рожать, а не учиться
По словам чиновницы, в современном мире девочкам с детства прививают мысль о том, что сначала нужно получить образование, а уже потом заводить детей.
Обновлено в 08:34
Политика
Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
Плохие люди есть и в Грузии, и в России. Такого мнения придерживается народный артист СССР Олег Басилашвили.
Обновлено в 08:54
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в списке самых влиятельных людей
Рейтинг самых влиятельных людей года по версии журнала Tatler возглавили Принц Уильян и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл не вошли в топ-10.
Обновлено вчера в 11:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетит казино во время гастролей в Минске
Обновлено в 03:06
Общество
Суд оштрафовал уральца за гомофобный комментарий к видео
Сысертский районный суд в Свердловской области постановил выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей мужчине, оставившему гомофобный комментарий под видеороликом в социальной сети.
Обновлено в 03:48
Политика
Проект резолюции ПАСЕ не ограничивает полномочия российской делегации
Проект резолюции по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ содержит призывы, а не ограничения, заявил РИА Новости руководитель одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено в 07:39
Авто
Объявлены рублевые цены на новый Land Rover Discovery Sport
В салоне машины появилось много нового. Шасси у новинки, как у популярного «Эвока». Изначальный прайс кроссовера — 2 930 000 рублей.
Обновлено в 09:55
Космос
Спутник «Ямал-601» выведен на рабочую орбиту
Обновлено в 06:43
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Глава МВД предложил ввести конфискацию машин у пьяных водителей
Глава МВД Владимир Колокольцев предложил ввести конфискацию автомобилей у водителей, которых поймали за рулем в пьяном виде.
Обновлено в 08:19
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Спорт
WADA может открыть свыше ста дел в отношении спортсменов из России
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может открыть свыше ста дел в отношении российских спортсменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД
Североатлантический альянс анонсировал переговоры с Москвой по вопросу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 07:47
Технологии
Подросток превратил более 2 тысяч IoT-устройств в «кирпичи»
За несколько часов наблюдения количество вышедших из строя выросло с 350 до 2 тысяч и перевалило за это число.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Разработка новой боевой экипировки «Сотник» начнется в 2020 году
Разработка боевой экипировки, которая придет на смену проекту "Ратник", начнётся в 2020 году, она получит название "Сотник", сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.
Обновлено в 08:35
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Экономика
Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд
В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07