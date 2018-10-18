Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39
Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Происшествия
Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 06:10
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Происшествия
Против отравителя газировкой в Москве завели семь уголовных дел
Полиция завела семь уголовных дел против московского отравителя, который угощал горожан газировкой с психотропными веществами, а потом грабил их.
Обновлено в 05:34
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Экономика
Экс-главу «Росгеологии» Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Экс-глава "Росгеологии" Роман Панов назначен на должность первого вице-президента Газпромбанка, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Обновлено в 03:47
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Футбол
Джикия: Неймару для падения достаточно небольшого ветра
Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия поделился своим мнением об игре нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает "Матч ТВ".
Обновлено в 05:04
Политика
Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России
Народный артист Грузинской ССР Вахтанг Кикабидзе в беседе с изданием «Московский комсомолец» оценил происходящее в отношениях России и Грузии.
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Футбол
РФС утвердил новый формат лимита на легионеров
Российский футбольный союз (РФС) принял решение изменить формат лимита на легионеров в чемпионате России с сезона 2020/2021, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Общество
В МВД поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
В транспортной полиции поддерживают идею вернуть курительные комнаты в российские аэропорты.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Экс-строитель космодрома Восточный получил условный срок
Обновлено вчера в 21:46
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
Хоккей
Сергей Зубов включён в Зал хоккейной славы
Шесть человек введены в зал хоккейной славы НХЛ.
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Авто
Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован
Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.
Обновлено вчера в 07:24
Футбол
«Чайка» проведет следующий сезон на «Ростов-Арене»
Футбольный Клуб Чайка благодарит вас за проявленное терпение и с радостью сообщает, что основным местом для проведения домашних матчей нашей команды в сезоне-2019/2020 стал один из лучших стадионов России Ростов-Арена, - говорится в сообщении официального сайта клуба.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Авто
BMW представил концепт электрического мотоцикла Vision DC Roadster
О серийном будущем концепт-байка BMW Motorrad Vision DC Roadster германский мотопроизводитель пока не сообщает.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39