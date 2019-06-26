Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39

Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Наумова покидает «Магнит» из-за разногласий с советом директоров

Ведомости03:06

Акции «Магнита» отреагировали ростом на новость о смене гендиректора

ТАСС04:37

Акции «Магнита» растут на фоне смены гендиректора

Rambler News Service04:33

«Магнит» меняет полюса

Коммерсантъ04:09

Наумова объяснила уход с поста гендиректора «Магнита»

Forbes05:21

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

РБК03:50

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой и ростом акций «Магнита»

Интерфакс03:39
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Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Футбол

Жоау Мариу может перейти из «Интера» в «Монако»

Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Жоау Мариу в следующем сезоне.
Обновлено в 04:25
Транспорт

Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту

В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Обновлено в 03:15
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Авто

Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Политика

Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги

На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Подмосковье отравились физраствором девять пациентов больницы

Обновлено в 05:40
Происшествия

В Саратовской области девушка умерла на кладбище от укуса змеи

Обновлено в 04:34
Политика

Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Саратове ФСБ предотвратила теракт

В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР

«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Общество

Курилки хотят вернуть в аэропорты

Курительные комнаты хотят вернуть в аэропорты, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Музыка

Эмир Кустурица посетит фестиваль этнической музыки в Петербурге

Помимо балканских мотивов гостей фестиваля порадуют качественной музыкой диджеи Dj Billy Esteban, Dj List, Dj Betelgeize, Dj Sperry и Dj Danjiel Chehranov.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Обновлено вчера в 16:52
Экономика

На программы льготного автокредитования выделят еще 10 млрд рублей

Обновлено в 05:19
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Экономика

Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»

Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Экономика

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Экономика

Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине

Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Политика

Россия продлила продовольственное эмбарго

Кабинет министров продлил действие продовольственного эмбарго на 2020 год.
Обновлено в 05:51
Футбол

Семак высказался против нового лимита на легионеров

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал свое мнение о введении нового лимита на легионеров в российском футболе, сообщает Sport24.
Обновлено в 07:49
Общество

Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира

Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Футбол

Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что Российская премьер-лига (РПЛ) может быть расширена за счёт состоятельных клубов из ближайшего зарубежья.
Обновлено в 07:32
Политика

Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ

Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Красноярском крае осуждена экс-замминистра: 10 лет и штраф 190 млн

Обновлено в 06:35
Происшествия

Двое десантников погибли в Крыму

Обновлено в 04:06
Космос

Спутник «Ямал-601» выведен на рабочую орбиту

Обновлено в 06:43
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