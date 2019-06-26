Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39
Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Футбол
Жоау Мариу может перейти из «Интера» в «Монако»
Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на Жоау Мариу в следующем сезоне.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Поставлен рекорд скорости на Крымском мосту
В Крыму оштрафовали водителя, который разогнался до 243 километров в час на мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 07:32
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Авто
Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Коломойский показал видео, где люди Зеленского просили у него деньги
На видео, которое опубликовано на странице Strana.ua показано, как Евгений Кошевой, Валерий Жидков и другие участники «Квартал-95» поздравляют Коломойского с днем рождения и просят его повлиять на канал.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Президент РФ Владимир Путин заявил, что целью установки камер на автодорогах является снижение травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
В Донецке задержали группу украинских диверсантов — МВД ДНР
«Сотрудники силовых структур Донецкой Народной Республики задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сказано в сообщении.
Обновлено в 07:33
Общество
Курилки хотят вернуть в аэропорты
Курительные комнаты хотят вернуть в аэропорты, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:28
Музыка
Эмир Кустурица посетит фестиваль этнической музыки в Петербурге
Помимо балканских мотивов гостей фестиваля порадуют качественной музыкой диджеи Dj Billy Esteban, Dj List, Dj Betelgeize, Dj Sperry и Dj Danjiel Chehranov.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
Компания Прохорова вышла из капитала «Обуви России»
Принадлежащая бизнесмену Михаилу Прохорову компания Karyo Holdings Corp. с Британских Виргинских островов вышла из списка аффилированных лиц ПАО «ОР», управляющей компании «Обуви России», следует из раскрытия информации компании.
Обновлено в 07:26
Экономика
Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей
Лидерами антирейтинга должников стали Московская область, где долги жителей за услуги ЖКХ в прошлом году выросли на 6,8 млрд рублей, Дагестан (на 6,6 млрд рублей), Челябинская область (на 5,8 млрд рублей), Свердловская область (на 4,2 млрд руб.).
Обновлено в 04:48
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено вчера в 02:07
Общество
Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 06:50
Политика
Россия продлила продовольственное эмбарго
Кабинет министров продлил действие продовольственного эмбарго на 2020 год.
Обновлено в 05:51
Футбол
Семак высказался против нового лимита на легионеров
Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак высказал свое мнение о введении нового лимита на легионеров в российском футболе, сообщает Sport24.
Обновлено в 07:49
Общество
Дети миллиардера Мордашова пополнили список самых богатых людей мира
Дети основного владельца "Северстали" Алексея Мордашова быстро поднимаются вверх в рейтинге богатейших людей мира, пишет агентство Блумберг.
Обновлено в 06:07
Футбол
Гинер допустил приглашение иностранных клубов в РПЛ
Президент ЦСКА Евгений Гинер допустил, что Российская премьер-лига (РПЛ) может быть расширена за счёт состоятельных клубов из ближайшего зарубежья.
Обновлено в 07:32
Политика
Слуцкий не набрал достаточно голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ
Российский парламентарий Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов, чтобы стать вице-президентом ассамблеи.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Двое десантников погибли в Крыму
Обновлено в 04:06
Космос
Спутник «Ямал-601» выведен на рабочую орбиту
Обновлено в 06:43