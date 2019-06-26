Экономика

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39

Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Наумова объяснила уход с поста гендиректора «Магнита»

Forbes05:21

Бумаги «Магнита» отреагировали ростом на новость об уходе Наумовой

Ведомости03:35

«Магнит» вновь сменил гендиректора

Известия03:32

«Магнит» меняет полюса

Коммерсантъ04:09

Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компании

РБК03:50

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой и ростом акций «Магнита»

Интерфакс03:39

Акции «Магнита» отреагировали ростом на новость о смене гендиректора

ТАСС04:37
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Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Экономика

Альберт Шигабутдинов уходит с должности гендиректора «ТАИФ»

Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов заявил о решении покинуть занимаемый пост.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине

Обновлено в 01:35
Политика

Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ

Обновлено вчера в 23:06
Общество

Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья

Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Политика

Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступления

Обновлено в 05:08
Происшествия

Таксист домогался глухонемой выпускницы после «Алых парусов»

Глухонемая 18-летняя девушка учится в коррекционной школе. Ночью 25 июня он возвращалась домой с праздника выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 03:17
Происшествия

Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии

Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка

Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Экономика

Правительство перезапустит программы поддержки авторынка

Обновлено в 05:07
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено 24 июня в 22:17
Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Авто

Опубликованы рублевые прайсы на обновленный Changan CS35

Новая генерация китайского кроссовера Changan CS35 появится на территории РФ уже через несколько месяцев.
Обновлено в 04:46
Политика

Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире

Обновлено вчера в 16:43
Политика

Болгария достроит ответвление «Турецкого потока» до конца 2020 года

Обновлено в 04:41
Гаджеты

Процессор AMD Ryzen 9 3900X обошёл Core i9-9900K в World War Z

На Reddit был опубликован скриншот с результатами тестов двух игровых систем — Intel Core i9-9900K и видеокартой GeForce RTX 2070 и Ryzen 9 3900X с графикой Radeon RX 5700 XT.
Обновлено в 05:04
Происшествия

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Игры

Bandai Namco анонсировала файтинг по One Punch Man

Издатель Bandai Namco Entertainment на своём официальном YouTube-канале опубликовал анонсирующий трейлер файтинга One Punch Man: The Hero Nobody Knows.
Обновлено в 03:40
Транспорт

Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Общество

Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Музыка

Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский

Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве

Обновлено вчера в 12:18
Политика

Савченко баллотируется в Раду от Донбасса

Обновлено в 03:15
Политика

В Кремле исключили ущемление в правах делегации России в ПАСЕ

«Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — подчеркнул он.
Обновлено в 05:09
Технологии

Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Авто

Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году

Японский автомобильный бренд Toyota в ближайшее время представит на рынке новый паркетник, выполненный на платформе, используемой в актуальной модификации хетчбэка Toyota Yaris.
Обновлено вчера в 12:13
Технологии

«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом

Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Политика

Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:16
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