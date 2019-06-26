Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компаниюRT на русском 04:39
Гендиректор «Магнита», одного из крупнейших российских ретейлеров, Ольга Наумова покидает компанию, говорится в сообщении на сайте. Её должность займёт президент «Магнита» Ян Дюннинг.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Экономика
Альберт Шигабутдинов уходит с должности гендиректора «ТАИФ»
Генеральный директор группы компаний «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов заявил о решении покинуть занимаемый пост.
Обновлено в 03:09
Политика
Россия и Япония согласовывают время и программу встречи Путина и Абэ
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Политика
Порошенко забросали дымовыми шашками во время выступления
Обновлено в 05:08
Происшествия
Таксист домогался глухонемой выпускницы после «Алых парусов»
Глухонемая 18-летняя девушка учится в коррекционной школе. Ночью 25 июня он возвращалась домой с праздника выпускников «Алые паруса».
Обновлено в 03:17
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
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Экономика
Правительство перезапустит программы поддержки авторынка
Обновлено в 05:07
Наука
Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном
Обновлено 24 июня в 22:17
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Саратове
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Саратове, который планировал совершить член террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Обновлено в 03:56
Авто
Опубликованы рублевые прайсы на обновленный Changan CS35
Новая генерация китайского кроссовера Changan CS35 появится на территории РФ уже через несколько месяцев.
Обновлено в 04:46
Политика
Слуцкий не набрал голоса для избрания вице-спикером в ПАСЕ
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий не получил необходимое количество голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире
Обновлено вчера в 16:43
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 9 3900X обошёл Core i9-9900K в World War Z
На Reddit был опубликован скриншот с результатами тестов двух игровых систем — Intel Core i9-9900K и видеокартой GeForce RTX 2070 и Ryzen 9 3900X с графикой Radeon RX 5700 XT.
Обновлено в 05:04
Происшествия
МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя
Полиция возбудила семь уголовных дел в отношении предполагаемого серийного отравителя и будет добиваться его ареста.
Обновлено в 04:24
Игры
Bandai Namco анонсировала файтинг по One Punch Man
Издатель Bandai Namco Entertainment на своём официальном YouTube-канале опубликовал анонсирующий трейлер файтинга One Punch Man: The Hero Nobody Knows.
Обновлено в 03:40
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Общество
Алибасов прокомментировал сообщения о своей частичной потере памяти
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал телеканалу «Москва 24» сообщения о частичной потере памяти у него.
Обновлено в 01:07
Музыка
Погиб гитарист группы «Песняры» Аркадий Ивановский
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Шоу-бизнес
Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве
Обновлено вчера в 12:18
Политика
Савченко баллотируется в Раду от Донбасса
Обновлено в 03:15
Политика
В Кремле исключили ущемление в правах делегации России в ПАСЕ
«Какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации», — подчеркнул он.
Обновлено в 05:09
Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Авто
Новый кроссовер Toyota появится в России в 2020 году
Японский автомобильный бренд Toyota в ближайшее время представит на рынке новый паркетник, выполненный на платформе, используемой в актуальной модификации хетчбэка Toyota Yaris.
Обновлено вчера в 12:13
Технологии
«Ростелеком» отразил все кибератаки на прямую линию с президентом
Прямая линия с Владимиром Путиным 20 июня продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило около двух миллионов обращений.
Обновлено в 05:01
Политика
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДРСМД
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:16