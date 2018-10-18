Экономика
Глава «Магнита» Ольга Наумова прокомментировала свой уход из компанииРБК 03:50
Гендиректор сети «Магнит» Ольга Наумова подтвердила РБК свой уход. Ранее о ее отставке сообщили в компании. По ее словам, причина такого решения — возникшие разногласия с акционерами компании относительно стратегии дальнейшей трансформации «Магнита».
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 06:25, Вашингтон
Общество
Верховный Суд РФ отменил «антимусорный» референдум в Поморье
Процесс занял примерно полтора часа, в итоге решение Архангельского областного суда отменено, дело направлено на новое рассмотрение туда же.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске на улице Гоголя неизвестный застрелил человека.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
В России могут снизить возраст совершеннолетия
Глава Росмолодежи Александр Бугаев заявил, что в России можно говорить о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия с 18 лет.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке признал вину
Предполагаемый убийца немецкого политика Вальтера Любке дал признательные показания, он заявил, что действовал в одиночку, сообщил журналистам глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Тюменские врачи удалили у пациента опухоль весом 15 кг
Обновлено в 02:21
Политика
Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Верховная Рада должна будет отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы на Украине, если организация подтвердит полномочия России в ассамблее.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы
У здания Минстроя в центре Москвы мужчина облил себя бензином и требует встречи с представителем властей.
Обновлено в 05:57
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Транспорт
Названа рекордная скорость при нарушении на Крымском мосту
На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу.
Обновлено в 04:17
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Футбол
Невероятный удар, который вывел Кюрасао в плей-офф Золотого кубка
В матче группы С против Ямайки (1:1) Кюрасао спасся благодаря чудовищному по силе удару защитника Юрина Гари, примечательно что это чудотворное спасение было уже в компенсированное время.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Общество
Роскомнадзор готовится снова оштрафовать Google
Процесс оформления штрафа Роскомнадзор начнет в июле, говорит Жаров: «Если, конечно, к этому времени Google не начнет исполнять требования закона полностью».
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Спорт
МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания
Международный олимпийский комитет (МОК) на 134-й сессии в Лозанне (Швейцария) утвердил лишение статуса признания Международной ассоциации бокса (AIBA), сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:34
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Происшествия
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Политика
Китай приостановит импорт свинины из Канады
Китай временно приостановил покупки канадского мяса. Причина: обнаружение фальшивых ветеринарных сертификатов на продукцию из Канады.
Обновлено в 01:36
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Футбол
Бывший партнер Роналдиньо вспомнил о его пьяных тренировках
Обновлено в 05:53
Общество
В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Извержение вулкана Улавун произошло на юго-западной части острова Новая Британия в Папуа - Новой Гвинее в среду утром, сообщает радиостанция Radio New Zealand.
Обновлено в 04:06
Политика
Актер Олег Басилашвили высказался о конфликте России и Грузии
В среду, 26 июня, народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт России и Грузии.
Обновлено в 06:19
Политика
Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича
Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича.
Обновлено в 04:25