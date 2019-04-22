Гендиректор «Локомотива» вступился за Кокорина и МамаеваМР7.ру 00:27

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заступился за нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Спорт-Экспресс».

Гендиректор «Локомотива» вступился за Кокорина и Мамаева

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