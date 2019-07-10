Футбол
Гендиректор «Локомотива» рассказал о трансферном бюджете клубаNews.ru вчера в 15:55
Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что на трансферы у «Локомотива» в этом сезоне выделено 7 млн евро.
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Василий Кикнадзе: «Нынешний трансферный бюджет клуба – семь миллионов евро»
Спорт-Экспрессвчера в 15:34
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