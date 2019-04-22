Футбол

Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистамиГазета.Ru 16:40

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
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Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами

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Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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