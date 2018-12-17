Футбол

Геркус может возглавить Российскую премьер-лигу
Известия
12:58

В настоящее время президентом РПЛ является Сергей Прядкин. Геркус возглавил клуб московских железнодорожников летом 2016 года. Уже в сезоне-2017/18 команда «Локомотив» стала чемпионом России — впервые с 2004 года.
Известия12:58

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Гендиректор «Локомотива» покинет клуб до конца 2018 года

Газета.Ru12:48

СМИ: Геркус уйдет из «Локомотива» в РПЛ

Sportbox.RU11:57

СМИ: Геркус уйдет из «Локомотива» в РПЛ

Матч ТВ11:57

Сергей Прядкин: «Геркус в РПЛ? Первый раз слышу»

Спорт-Экспресс13:03

Источник: Геркус покинет пост гендиректора «Локомотива» до конца 2018 года

Чемпионат12:02

Прядкин о Геркусе в РПЛ: «Первый раз слышу»

Sports.ru13:26

СМИ: Геркус до конца 2018 года покинет «Локомотив» и может перейти на работу в РПЛ

Sport24.ru11:26
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:44, Ашберн
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«Зенит» видит в «Фенербахче» серьезного соперника

В феврале «Зенит» летит в Стамбул. Сегодня сине-бело-голубые узнали соперника по 1/16 финала Лиги Европы.
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«Спартак» объявил о подписании контракта с защитником Айртоном Лукасом

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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Марсьялем на год

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Антони Марсьялем на один год. Прежнее соглашение футболиста истекало летом 2019 года.
Обновлено в 13:04
Футбол

Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»

Обновлено в 09:10
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
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Футбол

Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба

Фанаты призвали руководство клуба отстранить игрока от основного состава и продать его в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 13:12
Футбол

Симеоне: «Уже 2 000 раз говорил, что однажды точно вернусь в „Интер“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз заявил, что однажды будет работать в миланском «Интере», за который он выступал в качестве футболиста с 1997 по 1999 годы.
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Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy — 2018

Обновлено вчера в 19:28
Футбол

Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

Обновлено в 09:49
Футбол

Тухель прокомментировал возможный уход Рабио

Наставник "ПСЖ" Адриен Рабио не исключил, что полузащитник Адриен Рабио покинет команду в зимнее трансферное окно.
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Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
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Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro

Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL – ФК УФА (@UfaFc) 17 декабря 2018 г. Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Обновлено в 12:25
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Арбитраж признал банкротом футбольный клуб «Тосно»

Напомним: в начале декабря арбитраж удовлетворил иски на общую сумму около 43 млн рублей к футбольному клубу «Тосно», который объявил себя банкротом в 2017 году.
Обновлено в 06:20
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Федор Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в программе «Потрогай это»

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов подшутил над "Спартаком" и ЦСКА в клубной программе "Потрогай это".
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Илья Леонидович Геркус
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Российский предприниматель и спортивный менеджер. С лета 2016 года - президент футбольного клуба «Локомотив».
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