Футбол
Геркус может возглавить Российскую премьер-лигу
Геркус может возглавить Российскую премьер-лигуИзвестия12:58
В настоящее время президентом РПЛ является Сергей Прядкин. Геркус возглавил клуб московских железнодорожников летом 2016 года. Уже в сезоне-2017/18 команда «Локомотив» стала чемпионом России — впервые с 2004 года.
Известия12:58
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«Зенит» видит в «Фенербахче» серьезного соперника
В феврале «Зенит» летит в Стамбул. Сегодня сине-бело-голубые узнали соперника по 1/16 финала Лиги Европы.
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Марсьялем на год
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Антони Марсьялем на один год. Прежнее соглашение футболиста истекало летом 2019 года.
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Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»
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«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира
"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
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Симеоне: «Уже 2 000 раз говорил, что однажды точно вернусь в „Интер“»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз заявил, что однажды будет работать в миланском «Интере», за который он выступал в качестве футболиста с 1997 по 1999 годы.
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Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy — 2018
Обновлено вчера в 19:28
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Ибрагимович дал понять, что останется в MLS
Обновлено в 09:49
Футбол
Тухель прокомментировал возможный уход Рабио
Наставник "ПСЖ" Адриен Рабио не исключил, что полузащитник Адриен Рабио покинет команду в зимнее трансферное окно.
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Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома
По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Футбол
Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro
Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL – ФК УФА (@UfaFc) 17 декабря 2018 г. Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Обновлено в 12:25
Футбол
Арбитраж признал банкротом футбольный клуб «Тосно»
Напомним: в начале декабря арбитраж удовлетворил иски на общую сумму около 43 млн рублей к футбольному клубу «Тосно», который объявил себя банкротом в 2017 году.
Обновлено в 06:20
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Федор Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в программе «Потрогай это»
Нападающий "Локомотива" Федор Смолов подшутил над "Спартаком" и ЦСКА в клубной программе "Потрогай это".
Обновлено в 14:06