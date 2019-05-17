Футбол
Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о будущем СёминаRT на русском 03:24
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о будущем Юрия Сёмина на посту главного тренера команды.
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Василий Кикнадзе: «Вопрос в продолжении работы Семина с „Локомотивом“ никогда и не стоял»
Спорт-Экспрессвчера в 20:48
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Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
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Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
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«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
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