Футбол

Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о будущем СёминаRT на русском 03:24

Урал — Локомотив
19 мая
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе ответил на вопрос о будущем Юрия Сёмина на посту главного тренера команды.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В «Локомотиве» рассказали о будущем Семина

Газета.Ruвчера в 20:01

Генеральный директор «Локомотива»: «Вопрос о продолжении работы Семина и не стоял»

Матч ТВвчера в 22:58

Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о будущем Семина

Sport24.ruвчера в 22:26

Кикнадзе: вопрос о продолжении работы Сёмина с «Локомотивом» никогда не стоял

Чемпионатвчера в 21:15

Василий Кикнадзе: «Вопрос в продолжении работы Семина с „Локомотивом“ никогда и не стоял»

Спорт-Экспрессвчера в 20:48

Кикнадзе: «Семин останется в клубе даже при невыполнении задачи на сезон»

Бомбардир.рувчера в 23:43

Кикнадзе ответил на вопрос о будущем Сёмина

Soccer.ruвчера в 23:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Происшествия

В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления

Обновлено в 04:40
Общество

Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала новую машину за 15 млн руб. и надела вместо юбки бабушкин платок

Юбка больше похожа на бабушкин платок, который стилисты быстренько повязали на талии звезды.
Обновлено в 05:12
Общество

Социологи выяснили отношение россиян к «Ночи музеев»

Опрос ВЦИОМ показал, что впервые посетить одно из мероприятий акции в этом году планируют 9% опрошенных, еще 7% собираются принять участие в "Ночи музеев" уже не в первый раз.
Обновлено в 04:08
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Экономика

«Ростех» решил возглавить переход на российское оборудование 5G

Как «Ростех» предложил поддержать производство оборудования для 5G в России и к каким последствиям приведет реализация концепции, разбирался РБК.
Обновлено в 02:00
Музыка

Сергей Лазарев выступил на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 16:11
Политика

Однополые браки легализовали на Тайване

На Тайване одобрили однополые браки. Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что новый закон уже вступил в силу.
Обновлено в 04:25
Политика

2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Политика

Росгвардия: санкции США не скажутся на эффективности спецназа «Терек»

Санкции США против спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Терек" не скажутся на эффективности отряда и высоком авторитете подразделения, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Обновлено в 03:01
Футбол

Игнашевич покинул пост тренера молодежного состава ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал об уходе с должности наставника молодежной команды "армейцев", передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:11
Энергетика

Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести

Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлики

Причиной крушения истребителя F-16 в Калифорнии стал отказ гидравлической системы самолета, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя базы ВВС.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Бывший гендиректор «КрасАвиа» получил четыре года колонии за взятки

Суд приговорил бывшего генерального директора государственного предприятия Красноярского края "КрасАвиа" за взятку на сумму более чем 4 миллиона рублей к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре

Обновлено в 02:10
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси Lilium Jet совершило первый полет

Немецкая компания Lilium провела успешные беспилотные испытания пятиместного электрического аэротакси, выполненного по схеме конвертоплана.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ

«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Экономика

Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Общество

Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:20
Футбол

Санчо отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

"Боруссия" же ожидает выручить за Санчо не менее 100 миллионов евро. На его счету 11 голов и 14 передач в текущем сезоне Бундеслиги.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Посетители кафе «Япошка» в Энгельсе отравились роллами

В Энгельсе Саратовской области посетители кафе «Япошка» отравились роллами.
Обновлено в 03:50
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов

В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Футбол

Шаронов может сменить Бердыева на посту главного тренера «Рубина»

Бывший защитник «Рубина» Роман Шаронов может возглавить клуб после ухода Курбана Бердыева.
Обновлено в 05:15
Общество

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Сёмин
Футболист
Советский футболист, советский и российский тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер РСФСР. Заслуженный тренер Таджикской ССР. Главный тренер московского «Локомотива».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное