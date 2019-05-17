Футбол

Гендиректор «Локомотива» ответил на вопрос о будущем СеминаSport24.ru вчера в 22:26

Урал — Локомотив
19 мая
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что Юрий Семин гарантированно останется на посту главного тренера железнодорожников в следующем сезоне.
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