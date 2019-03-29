Футбол

Гендиректор «Локомотива» оценил шансы возвращения ГлушаковаГазета.Ru 10:26

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что полузащитник "Спартака" Денис Глушаков не представляет интереса для "железнодорожников".
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«Спартак» избавляется от дорого игрока, но это не Глушаков. Кикнадзе заговорил. СКА прибили судьи

Спорт-Экспресс11:00

«Локомотив» не рассматривает вариант с трансфером Глушакова

Советский спорт09:52

Василий Кикнадзе — о братьях Миранчуках: «Не различаю их. Они меня вечно разыгрывают»

Матч ТВ09:41

Василий Кикнадзе — о братьях Миранчуках: «Не различаю их. Они меня вечно разыгрывают»

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Гендиректор «Локомотива» объяснил, почему клуб не станет покупать Глушакова

Чемпионат09:27

Кикнадзе объяснил, почему возвращение Глушакова в «Локомотив» невозможно

Sport24.ru09:09

Кикнадзе: Глушаков «Локомотиву» не интересен

РИА Новости09:02
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Происшествия

Шестилетний мальчик в Польше спас выпавшего из окна ребенка

Шестилетний мальчик из польского города Чеховице-Дзедзице спас выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

На Урале задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков

Пожилой житель Свердловской области задержан по подозрению в убийстве своего внука и похищении еще двух детей.
Обновлено в 11:58
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
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Шоу-бизнес

Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре

Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
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Спорт

Загитова рассказала, что ее завело на ЧМ

Загитова отметила, что это ее завело и помогло хорошо прокатать программу.
Обновлено в 13:03
Политика

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Обновлено в 14:23
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено в 12:54
Наука

Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя

Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеиNіпjа Rat / Youtube Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне.
Обновлено вчера в 10:37
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой рассказал, кто его защитит от клеветы

Певица и юрист Екатерина Гордон будет защищать в суде первого супруга певицы Юлии Началовой Дмитрия Ланского, которого отец артистки винит в смерти дочери.
Обновлено в 11:38
Космос

NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion

Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Москве завели дело на няню, истязавшую двойняшек

СК завел уголовное дело на няню, которая избивала двойняшек на северо-западе Москвы, она задержана, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
Обновлено в 06:50
Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95

Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
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Общество

Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
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Политика

США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
Политика

Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:15
Политика

Джабаров назвал новые санкции США против РФ выстрелом в ногу

По словам Джабарова, санкции станут для Вашингтона «выстрелом в ногу».
Обновлено в 13:18
Футбол

«Арсенал» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 13:37
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Наука

Переход на жидкую пищу поможет диабетикам в борьбе с лишним весом

Переход на жидкую пищу поможет больным диабетом в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты канадского университета Торонто.
Обновлено в 09:16
Политика

В Киеве раскрыли план на случай остановки транзита российского газа

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев рассматривает план действий на случай прекращения транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено в 14:14
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Обновлено в 08:55
Политика

Путин наградил спикера Совфеда Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Глава государства подписал указ о награждении спикера верхней палаты парламента орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 07:34
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Обновлено вчера в 13:59
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Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
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Армия и оружие

Боевики готовят в Идлибе новую химатаку при поддержке стран Запада

Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
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Месси не включил Роналду в свой список лучших игроков мира

"Лучшими футболистами мира являются Килиан Мбаппе, Неймар, Эден Азар, Луис Суарес и Серхио Агуэро", - приводят испанские СМИ слова Месси, который также не стал называть и себя.
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Василий Кикнадзе
Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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