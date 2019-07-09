Футбол
Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементыРИА Новости вчера в 15:53
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
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Кикнадзе ответил болельщикам «Локомотива» на критику о повышении цен на билеты
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