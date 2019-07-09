Футбол
Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементыРИА Новости вчера в 15:53
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
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Василий Кикнадзе: «Я удовлетворен предварительными итогами абонементной программы»
Спорт-Экспрессвчера в 16:25
Кикнадзе ответил болельщикам «Локомотива» на критику о повышении цен на билеты
RT на русскомвчера в 15:39
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Экономика
Аналитики: США грозит скорый дефолт
В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
Обновлено 08 июля в 23:58
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
Британский самолет-разведчик подлетел к границе РФ
Обновлено в 02:03
Общество
ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Политика
Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В Министерстве иностранных дел (МИД) России допустили возобновление отмененного авиасообщения с Грузией при условии сохранения положительной динамики.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Общество
В варениках эксперты нашли кишечную палочку
Оказалось, что в варениках "Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская коллекция" и "Морозко" присутствуют бактерии группы кишечной палочки.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Здоровье
СК проверит сообщение СМИ о лишении инвалидности девушки в Подмосковье
Следователи проверят информацию СМИ о лишении в Подмосковье статуса инвалидности девушки с неизлечимой хронической болезнью после её совершеннолетия, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Крыму
Двое детей и один взрослый погибли и один ребенок пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком у города Феодосии в Крыму, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 01:59
Общество
«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»
Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
Обновлено в 01:01
Политика
Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков
Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено в 01:52
Кино
Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»
Ранее сообщалось, что действие приквела, съемки которого уже идут в Северной Ирландии, происходит за пять тысяч лет до "Игры престолов" и заканчивается грандиозным противостоянием людей и Белых Ходоков.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Трагедия в Баренцевом море с моряками могла произойти из-за диверсии
Комиссия во главе с главкомом ВМФ Николая Евменова ведет изучение обстоятельств трагедии, произошедшей в Баренцевом море, в результате которой погибло четырнадцать моряков-подводников, передает РБК.
Обновлено в 02:36
Технологии
Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории
Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране.
Обновлено в 03:12
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским
Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Киностудия Горького продаст землю в Москве и Петербурге
В Петербурге студия продает территорию бывшей киностудии "Леннаучфильм" (19,5 тысячи квадратных метров).
Обновлено в 03:28
Футбол
СМИ анонсировали переход бывшего вратаря «Спартака» в ЦСКА
Сослан Джанаев может в среду, 10 июля, подписать контракт с ЦСКА, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 03:38
Экономика
Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов
В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Гаджеты
Huawei пытается скупать российские технологии
Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Гаджеты
Android уличили в массовом сливе данных пользователей
Разработчики Android сообщили, что уже занимаются проблемой. Однако работа займет не один месяц.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Адмирал США рассказал о «сотнях российских военных» в Венесуэле
Командующий Южным командованием США адмирал Крэйг Фоллер на слушаниях в сенате заявил, что в Венесуэле якобы находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05