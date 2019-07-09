Футбол

Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементыРИА Новости вчера в 15:53

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
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Гендиректор «Локомотива»: «Деньги с продажи абонементов пойдут на улучшение условий для болельщиков»

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Василий Кикнадзе
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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