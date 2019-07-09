Футбол
Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агентыРИА Новости вчера в 16:35
Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани. За месяц до этого мы договорились, что Хвича остается у нас на приемлемых условиях.
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Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Барнауле загорелся строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Политика
Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости
Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине
Таксист забрал пассажирку, а по пути заехал по своим делам в магазин, оставив при этом женщину в машине.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца
Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Экономика
Forbes назвал богатейших чиновников и депутатов России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых российских чиновников и депутатов.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Эрдоган пообещал применить С-400 в случае нападения на Турцию
Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну нападут.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
На Украине задержали начальника комендатуры воинской части
Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала начальника комендатуры воинской части, подозреваемого в том, что за деньги он пускал желающих поиграть в пейнтбол на территорию охраняемого военного объекта.
Обновлено в 04:07
Футбол
Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки, Месси — нет
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 по версии Opta.
Обновлено вчера в 02:54
Политика
Украинцы рассказали, чего ждут от президентства Зеленского
Жители Украины рассказали о своих ожиданиях от первых ста дней президентства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:46
Наука
Ученые назвали новый способ эффективного похудения
Обновлено в 04:26
Хоккей
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею
Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии
У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Культура
«Котошеф» победил в международном конкурсе на лучший PR-проект
«Зеленоградский котошеф» одержал победу в международном конкурсе IPRA Golden World Awards в сфере PR.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
Гаджеты
Nokia выпустила недорогой Wi-Fi роутер
Nokia выпустила новый Wi-Fi роутер Beacon 1 в качестве бюджетной альтернативы появившемуся в прошлом году Beacon 3. Как пишет The Verge, модель уже поступила в продажу цене 129 долл, тогда как стоимость Beacon 3 составляет 199 долл.
Обновлено в 03:50
Общество
Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram
Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Культура
Новым участником шоу «Форт Боярд» станет Ольга Бузова
Певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала свое участие в новой версии знаменитого шоу «Форт Боярд».
Обновлено в 00:56