Футбол

Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агентыРИА Новости вчера в 16:35

Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани. За месяц до этого мы договорились, что Хвича остается у нас на приемлемых условиях.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Кикнадзе: «Семин относился к Кварацхелии, как к будущей звезде. Хвичу увезли агенты, он не виноват»

Sport24.ruвчера в 16:37

Василий Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»

Sports.ruвчера в 18:19

Кикнадзе: не надо обвинять Кварацхелию, в его истории виноваты агенты

Чемпионатвчера в 16:29

Кикнадзе жалеет, что не сохранил Кварацхелию в «Локомотиве»

Матч ТВвчера в 16:58

Василий Кикнадзе: «Кварацхелией пожертвовали агенты»

Спорт-Экспрессвчера в 16:43

Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агенты

РИА Новостивчера в 16:35

Гендиректор «Локомотива»: интересами футболиста Кварацхелии пожертвовали агенты

ТАССвчера в 17:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:11, Ашберн
Экономика

Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX

Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

В Барнауле загорелся строительный супермаркет

Строительный супермаркет "Аксиома" горит на площади 150 квадратов в Барнауле, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Обновлено в 04:20
Политика

Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости

Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

Таксист забрал пассажирку, а по пути заехал по своим делам в магазин, оставив при этом женщину в машине.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца

Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Политика

В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина

Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Наука

«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор

Обновлено в 04:08
Экономика

Forbes назвал богатейших чиновников и депутатов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 самых богатых российских чиновников и депутатов.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено вчера в 07:30
Общество

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Эрдоган пообещал применить С-400 в случае нападения на Турцию

Турция будет использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, если на страну нападут.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

На Украине задержали начальника комендатуры воинской части

Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала начальника комендатуры воинской части, подозреваемого в том, что за деньги он пускал желающих поиграть в пейнтбол на территорию охраняемого военного объекта.
Обновлено в 04:07
Футбол

Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки, Месси — нет

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не попал в символическую сборную Кубка Америки-2019 по версии Opta.
Обновлено вчера в 02:54
Политика

Украинцы рассказали, чего ждут от президентства Зеленского

Жители Украины рассказали о своих ожиданиях от первых ста дней президентства Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:46
Наука

Ученые назвали новый способ эффективного похудения

Обновлено в 04:26
Хоккей

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею

Алексей Кудашов станет главным тренером сборной РФ по хоккею. На этом посту он сменит Илью Воробьева, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии

У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Культура

«Котошеф» победил в международном конкурсе на лучший PR-проект

«Зеленоградский котошеф» одержал победу в международном конкурсе IPRA Golden World Awards в сфере PR.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

Обновлено 08 июля в 15:47
Общество

Киностудия имени Горького продаст непрофильные активы на ₽4 млрд

Обновлено в 03:23
Гаджеты

Nokia выпустила недорогой Wi-Fi роутер

Nokia выпустила новый Wi-Fi роутер Beacon 1 в качестве бюджетной альтернативы появившемуся в прошлом году Beacon 3. Как пишет The Verge, модель уже поступила в продажу цене 129 долл, тогда как стоимость Beacon 3 составляет 199 долл.
Обновлено в 03:50
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Культура

Новым участником шоу «Форт Боярд» станет Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова анонсировала свое участие в новой версии знаменитого шоу «Форт Боярд».
Обновлено в 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Кикнадзе
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное