Футбол
Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агентыРИА Новости 16:35
Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани. За месяц до этого мы договорились, что Хвича остается у нас на приемлемых условиях.
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Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили со своими сторонниками устроили потасовку с группой поддержки мэра Одессы Геннадия Труханова в коридоре здания Малиновского районного суда города, в ходе которой грузинский политик якобы толкнул пожилую женщину, в результате чего она упала и сломала руку.
Обновлено в 15:59
Технологии
Мобильное приложение ЦБ поможет определить подлинность банкнот
Новая версия приложения «Банкноты Банка России» может определить ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.
Обновлено в 10:59
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
ЖКХ
В Петербурге устранили подтопления после ливней
Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Крабовые браконьеры случайно рассекретили агента ФСБ и пошли под суд
Вместе с владельцем судна Решметом, Улезько, применяя угрозы физической расправы, принудил подозреваемого дать признательные показания в секретном сотрудничестве с ФСБ.
Обновлено в 10:59
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Авто
Официально представлен первый электрический Mini Cooper SE
Компания Mini представила свой первый электромобиль - Cooper SE.
Обновлено в 09:03
Кино
В Петербурге начались съемки фильма с Ходченковой и Серебряковым
Во вторник, 9 июля, в Петербурге начались съемки художественного фильма «Скажи ей» от кинокомпании «Среда».
Обновлено в 12:20
Армия и оружие
В Конгрессе отметили, что у США нет защиты против российского «Авангарда» или МБР
Обновлено в 19:02
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Экономика
Поставки Boeing 737 упали после запрета на полеты модели MAX
Приостановлены полеты Boeing 737 MAX в том числе в России и США.
Обновлено в 14:42
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Наука
Таяние ледника Туэйтса в Антарктиде повысит уровень моря на полметра
В последние шесть лет таяние пяти крупнейших ледников Антарктиды ускорилось в два раза, выяснили американские ученые.
Обновлено в 07:10
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне
Испанское частное охранное предприятие, ответственное за защиту посольства Эквадора в Лондоне, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, пишет El Pais.
Обновлено в 05:56
Общество
Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве
"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Общество
«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей
Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 13:22
Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Теннис
Определились все полуфиналистки Уимблдона-2019
Обновлено в 12:46