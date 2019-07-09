Футбол

Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агентыРИА Новости 16:35

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Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани. За месяц до этого мы договорились, что Хвича остается у нас на приемлемых условиях.
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Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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