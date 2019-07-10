Футбол

Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»Бомбардир.ру вчера в 23:28

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клубу не удалось удержать полузащитника Хвичи Кварацхелию.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Гендиректор «Локомотива»: Кварацхелия не виноват в уходе, его увезли агенты

RT на русскомвчера в 16:38

Василий Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»

Sports.ruвчера в 18:19

Гендиректор «Локомотива»: интересами футболиста Кварацхелии пожертвовали агенты

ТАССвчера в 17:08

Василий Кикнадзе: «Кварацхелией пожертвовали агенты»

Спорт-Экспрессвчера в 16:43

Кикнадзе: «Семин относился к Кварацхелии, как к будущей звезде. Хвичу увезли агенты, он не виноват»

Sport24.ruвчера в 16:37

Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агенты

РИА Новостивчера в 16:35

Кикнадзе: не надо обвинять Кварацхелию, в его истории виноваты агенты

Чемпионатвчера в 16:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 02:11, Вашингтон
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено вчера в 22:21
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 15:24
Политика

На решение Путина по санкциям отреагировал премьер Грузии

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе выступил с комментарием относительно решения главы российского государства Владимира Путина не вводить санкционные ограничения против Тбилиси.
Обновлено в 00:16
Политика

Путин в Екатеринбурге заговорил о мракобесии

Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.
Обновлено вчера в 09:41
Транспорт

Милонов предложил обозначать спецзнаками машины с беременными за рулём

Обновлено в 01:41
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено вчера в 15:53
Наука

Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей

Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Политика

Лукашенко заявил, что Россия тормозит переговоры по интеграции

Александр Лукашенко раскритиковал торможение процесса интеграции со стороны России.
Обновлено вчера в 06:17
Политика

Зеленский предложил Путину переговоры по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением к Владимиру Путину провести встречу в Минске, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе, пишет "РИА Новости".
Обновлено 08 июля в 05:47
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Путешествия

Названы курортные города с самым дешевым жильем для отпуска

Обновлено вчера в 23:55
Политика

Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизма

Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
Обновлено в 00:17
Экономика

Виноделы России разглядели пользу в повышении акцизов на вина

Повышение акцизов на тихие и игристые вина с 2020 года, которое предлагает ввести правительство РФ, может привести к росту цен на импортное вино.
Обновлено в 01:36
Музыка

Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие

Разработчик рассказал о концепции нового российского авианосца

Новая концепция неатомного авианосца для ВМФ РФ предусматривает базирование на нем более 40 летательных аппаратов, в том числе морских беспилотников, сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчика концепции, Павел Филиппов.
Обновлено в 02:03
Общество

В Приморье синоптики прогнозируют сильнейшие грозовые дожди

Как выяснилось, жителей региона на восточном побережье края ждут сильные дожди интенсивностью не менее 35 мм влаги.
Обновлено в 00:00
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено вчера в 13:54
Культура

Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью

Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено 08 июля в 16:25
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Общество

В Минэкологии назвали самый грязный и самый чистый город Башкирии

Самыми чистыми городами республики стали Межгорье и Сибай, где в год на одного местного жителя приходится по 65 и 84 килограмма вредных выбросов.
Обновлено вчера в 23:19
Авто

Орешкин проедет из Москвы в Тольятти за рулём Lada Xray

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин собирается отправиться на форум моногородов в Тольятти из Москвы за рулём автомобиля.
Обновлено вчера в 14:49
Недвижимость

Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше: рейтинг районов

В Екатеринбурге стало меньше квартир, где цена на квадратный метр ниже 60 тысяч рублей.
Обновлено в 01:00
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

Госдума повышает штрафы за вождение без техосмотра

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено вчера в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Василий Кикнадзе
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное