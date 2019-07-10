Футбол
Кикнадзе: «Кварацхелию увезли агенты. Очень жалко, что он ушел»Бомбардир.ру вчера в 23:28
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил, почему клубу не удалось удержать полузащитника Хвичи Кварацхелию.
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Гендиректор «Локомотива»: Кварацхелия не виноват в уходе, его увезли агенты
RT на русскомвчера в 16:38
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