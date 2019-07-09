Футбол
Гендиректор «Локомотива»: «Мурило знают Гвардиола и Зидан»Sport24.ru 15:49
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе выразил уверенность, что новичок команды защитник Мурило обладает потенциалом в будущем заиграть в одном из топовых европейких чемпионатов.
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