Футбол

Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице РПЛRT на русском 08:45

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 20 апреля
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). За шесть туров до окончания чемпионата отставание «Локомотива» от «Зенита» составляет восемь очков.
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Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице РПЛ

RT на русском08:45

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Российский журналист
Российский журналист и медиаменеджер, телеведущий, спортивный комментатор. С 29 декабря 2018 года - генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив». Сын известного спортивного журналиста Александра Васильевича Кикнадзе.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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