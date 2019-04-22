Гендиректор «Локомотива» Кикнадзе прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице РПЛRT на русском 08:45

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе в беседе с газетой «Известия» прокомментировал отрыв «Зенита» в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). За шесть туров до окончания чемпионата отставание «Локомотива» от «Зенита» составляет восемь очков.

Политика На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.

Политика Совет Безопасности ООН осудил теракты на Шри-Ланке Представители СБ ООН в полном составе выступили с осуждением серии терактов на Шри-Ланке и заявили о необходимости привлечения виновных в организации атак к ответственности, включая исполнителей, спонсоров и всех, кто каким-либо образом был причастен, призвав все страны содействовать властям островного государства в проведении расследования, указано в соответствующем заявлении.

Культура Представитель Жванецкого рассказал о самочувствии сатирика Писатель-сатирик Михаил Жванецкий чувствует себя лучше после перелома руки, сообщил представитель артиста Олег Сташкевич в понедельник, 22 апреля.

Шоу-бизнес Во время выступления Пугачева забыла слова песни Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.

Общество В СМИ2 сменится генеральный директор Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.

Политика Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Хоккей Валерий Шанцев лишился поста в ХК «Динамо» В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба.

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Политика Митрополит Филарет поздравил Зеленского с победой Украинский митрополит Филарет поздравил с победой во втором туре президентских выборов Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Кино «Игру престолов» раскритиковали за постельную сцену с Арьей Старк "Игру престолов" раскритиковали за постельную сцену с Арьей Старк Героиня лишилась девственности перед битвой при Винтерфелле.

Происшествия В Нигерии полицейский на машине врезался в толпу людей По меньшей мере 11 человек погибли и 30 пострадали в воскресенье в нигерийском штате Гомбе в результате наезда автомобиля, которым управлял полицейский, сообщает местная газета Nation со ссылкой на полицию.

Экономика Промсвязьбанк может получить акции попавшего под санкции банка Росимущество не планирует держать акции попавшего под санкции «Еврофинанс Моснарбанка» и может передать их в капитал Промсвязьбанка.

Шоу-бизнес Андрей Григорьев-Апполонов заявил о расставании с женой Поводом для слухов, напомним, стала новость о том, что жена певца завязла роман с 23-летним баскетболистом Андреем Зубковым.

Политика Савченко рассказала, кто виноват в ухудшении отношений РФ и Украины Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке терактов в центре Киева, в минувшее воскресенье рассказала, кто виноват в ухудшении отношений между Россией и Украиной.

Футбол Роналду поможет «Ювентусу» заполучить Фелиша Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.

Хоккей Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук прибыл в расположение сборной России, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея России.