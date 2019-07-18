Футбол

Гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил переход Рохеля в «Тулузу»ProstoProSport 07:53

Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель перейдет в «Тулузу». Эту информацию подтвердил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.
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