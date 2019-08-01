Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг обратился к болельщикам команды после первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с "Олимпиакосом" (0:4), в котором серьёзную травму получил полузащитник Реми Кабелла.

Гендиректор «Краснодара» выступил с обращением к болельщикам

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