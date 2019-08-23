Футбол

Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в командеКраснодарские известия 04:54

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, 21 августа
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму. В связи с этим генеральный директор клуба Владимир Хашиг обратился к болельщикам.
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