Футбол
Гендиректор «Интера»: «Скоро можем объявить о трансфере Година»Евро-футбол.ру 03:13
Гендиректор "Интера" Джузеппе Маротта высказался о возможном переходе защитника Диего Година, выступающего за "Атлетико".
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 12:41, Ашберн
Спорт
Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Обновлено в 07:58
Политика
С новых банкнот и монет в Казахстане уберут надписи на русском языке
Новый дизайн банкнот и монет национальной валюты Казахстана предполагает размещение надписей только на казахском языке.
Обновлено в 05:44
Политика
Претендентки на Евровидение от Украины ответили на вопрос о Крыме
Финалистки украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анна и Мария Опанасюк, являющиеся уроженками Крыма, ответили на вопрос о принадлежности полуострова.
Обновлено в 12:12
Экономика
Илон Маск взял ипотеку на $61 млн
Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск взял в банке Morgan Stanley ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 11:53
Политика
Кличко похвалился ростом смертности в реанимации
Обновлено в 12:11
Космос
Рогозин сообщил, что корабль «Федерация» не будет летать к МКС
Обновлено в 10:35
ЖКХ
Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей
После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Петербурге эвакуируют офисы «Сбербанка»
Эвакуировали как минимум четыре отделения компании. Вечером в пятницу, 22 февраля, в Петербурге вновь не обошлось без эвакуаций.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
Владимир Путин сообщил, что аналогов современных российских вооружений в мире еще долго не появится.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Авто
Названы самые популярные иномарки в России
Обновлено в 12:00
Происшествия
Суд арестовал оставившую ребенка в лесу женщину
Обновлено в 08:33
Политика
В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло "полуфашистский" закон об образовании.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла
Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 08:29
Политика
Кличко заступился за УПЦ МП: «Я наполовину россиянин»
В социальной сети Facebook опубликовано видео, на котором женщина жалуется на храм УПЦ МП.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Липецкой области нашли вскрытые посылки после кражи в «Почте России»
Посылки нашли в районе Хлебной базы, недалеко от железной дороги.
Обновлено в 11:31
Происшествия
На Сейшелах суд закрыл дело об изнасиловании российской журналистки
22 февраля суд на Сейшельских островах закрыл дело о жестоком изнасиловании россиянки Анны Карабаш в пятизвездочном отеле, рассказала РИА Новости сама Анна Карабаш.
Обновлено в 10:29
Политика
МИД назвал провокацией утверждения об избирательном голоде в СССР
МИД России отмечает, что трактовать общую для всех народов СССР трагедию как "истребление" отдельных народов - "умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения".
Обновлено в 10:45
Происшествия
Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии
Россиянин Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у дольщиков, экстрадирован из Германии в Россию.
Обновлено в 11:30
Футбол
«Зенит» встретится в Лиге Европы с «Вильярреалом»
"Зенит" и "Краснодар" узнали своих соперников по 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 12:02
Культура
Порошенко назвал Малевича «великим украинским художником»
Петр Порошенко заявил, что российский и советский художник Казимир Малевич является представителем украинского авангарда.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Ксения Собчак обвинила Шнурова в блокировке ее интервью с Матильдой
В начале недели на собственном YouTube-канале журналистка и телеведущая Ксения Собчак выложила интервью со своей близкой подругой и бывшей женой Сергея Шнурова Матильдой.
Обновлено в 06:35
Экономика
Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с пенсий и пособий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который полностью исключит возможность взыскания долгов с социальных выплат.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Швеции по подозрению в мошенничестве задержали гражданина РФ
По словам инспектора местной оперативной группы, которая задержала Глазкова, мужчина знал о том, что он в международном розыске, однако не хотел отвечать перед законом и скрывался с помощью поддельного паспорта, будучи прописанным по несуществующему адресу.
Обновлено в 10:35
Энергетика
В Минэнерго отчитались о значительном росте поставок угля из России
В Министерстве энергетики заявили, что в 2018 году поставки угля на Украину выросли на 29%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Москве завели уголовное дело по факту дизентерии в школах
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в отношении компании-поставщика продуктов в школы, после массового отравления детей едой на юго-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Обновлено в 11:56
Экономика
Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%
Министерство труда и социальной защиты России предложило проиндексировать социальные пенсии на 2%, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:50
Спорт
Российского спортсмена едва не наказали за инициалы Путина на перчатке
Российского двоеборца Виталия Иванова едва не наказали за написанные на элементе экипировки инициалы Владимира Путина.
Обновлено в 11:20
Футбол
Азмун попал в число номинантов на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Претендентами стали нападающий "Зенита" Сердар Азмун, форвард "Зальцбурга" Патсон Дака, полузащитник "Севильи" Пабло Сарабия и хавбек "Челси" Каллум Хадсон-Одои.
Обновлено вчера в 22:16