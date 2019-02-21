Гендиректор «Интера»: «Скоро можем объявить о трансфере Година»Евро-футбол.ру 03:13

Гендиректор "Интера" Джузеппе Маротта высказался о возможном переходе защитника Диего Година, выступающего за "Атлетико".

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ЖКХ Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год, об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, копия есть в распоряжении «Ленты.ру».

Происшествия В Петербурге эвакуируют офисы «Сбербанка» Эвакуировали как минимум четыре отделения компании. Вечером в пятницу, 22 февраля, в Петербурге вновь не обошлось без эвакуаций.

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Политика В Венгрии назвали «полуфашистским» закон об образовании на Украине Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что украинское правительство приняло "полуфашистский" закон об образовании.

Происшествия Трехлетняя девочка осталась одна дома на неделю и умерла Жительница Кирова оставила трехлетнюю дочь одну дома почти на неделю, в результате девочка умерла от жажды, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

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Политика МИД назвал провокацией утверждения об избирательном голоде в СССР МИД России отмечает, что трактовать общую для всех народов СССР трагедию как "истребление" отдельных народов - "умышленная провокация, направленная на разжигание антироссийских настроений и межнациональной розни в дружественных нам странах с большим числом русскоязычного населения".

Происшествия Обвиняемый в хищении российский бизнесмен экстрадирован из Германии Россиянин Валерий Марковкин, которого обвиняют в хищении более 60 млн руб. у дольщиков, экстрадирован из Германии в Россию.

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Спорт Российского спортсмена едва не наказали за инициалы Путина на перчатке Российского двоеборца Виталия Иванова едва не наказали за написанные на элементе экипировки инициалы Владимира Путина.