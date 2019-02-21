Футбол

Гендиректор «Интера»: «Надеюсь, скоро объявим о переходе Година»Sports.ru вчера в 02:22

Атлетико — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 20 февраля
Стадион «Ванда Метрополитано»
Диего Коста
8′
Томас Парти
45′+3′
55′
Алекс Сандро
Диего Коста
Альваро Мората
58′
Томас Парти
Тома Лемар
61′
Коке
Анхель Корреа
67′
72′
Миралем Пьянич
Эмре Джан
Хосе Мария Хименес
78′
80′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
Диего Годин
83′
84′
Блез Матюиди
Жоау Канселу
Антуан Гризманн
89′
Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта выразил уверенность в том, что вскоре итальянский клуб анонсирует переход в команду защитника «Атлетико» Диего Година.
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