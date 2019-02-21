Гендиректор «Интера»: «Надеюсь, скоро объявим о переходе Година»Sports.ru 02:22

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта выразил уверенность в том, что вскоре итальянский клуб анонсирует переход в команду защитника «Атлетико» Диего Година.

Спорт день за днем

Политика В МИД РФ сообщили о планах США купить оружие для Венесуэлы Соединенные Штаты планируют приобрести для Венесуэлы крупную партию оружия «в одной из восточноевропейских стран», заявила 22 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Экономика Социальные пенсии могут проиндексировать на 2% с 1 апреля Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2% с 1 апреля 2019 года.

Политика Лукашенко предупредил об ответе на размещение ракет США в Европе России и Белоруссии придётся думать об ответных мерах, если США разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Происшествия В московском метро безбилетник ранил ножом контролера Безбилетник ударил предметом, похожим на нож, контролера в вагоне поезда метро на перегоне между станциями «Текстильщики» и «Кузьминки».

Футбол Александр Дюков избран новым президентом РФС Президентом Российского футбольного союза (РФС) на четырехлетний срок избран Александр Дюков. Внеочередная конференция РФС прошла в Москве.

Происшествия В Новосибирске арестован замдиректора медцентра имени Мешалкина Центральный районный суд Новосибирска в пятницу, 22 февраля, удовлетворив ходатайство следователя ФСБ, арестовал заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина Министерства здравоохранения России Евгения Покушалова.

Культура Порошенко назвал Малевича великим «украинским» художником Президент Украины Пётр Порошенко приписал русского художника-авангардиста Казимира Малевича к украинским живописцам.

Политика ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе «Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в сообщении.

Культура Программа «Намедни» Леонида Парфенова возвращается на YouTube Продюсер Илья Овчаренко на странице в Twitter рассказал о скором возвращении на видеохостинг YouTube программы «Намедни» с ведущим Леонидом Парфеновым.

Политика Волкер представил сайт об «агрессии» России на Украине Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер представил сайт, посвященный «противодействию российской агрессии на Украине».

Политика В Кремле объяснили падение телерейтинга послания президента Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал падение числа телезрителей, которые посмотрели послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Медведев поручил проработать вопрос о запрете «клеток» в залах суда Министерство юстиции, МВД и Минфин должны дополнительно проработать вопрос о запрете на установку в залах суда так называемых «клеток» и «аквариумов» для подсудимых.

Политика Додон получил анонимное письмо о готовящемся на него «покушении» Президент Молдавии Игорь Додон получил анонимное сообщение о якобы готовящемся на него покушении.

Экономика Путин запретил взыскание долгов с пенсий и пособий Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете взыскания долгов с социальных выплат.

Происшествия ФСБ оцепила квартал для задержания полковника МВД Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов.

Политика В СК создадут линию для приема сообщений о случаях давления на бизнес Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил создать отдельную телефонную линию в ведомстве для сообщений о случаях давления на бизнес после того, как президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему незаконного уголовного преследования предпринимателей.

Культура Умерла актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева Актриса Дарья Егорычева, снимавшаяся в сериале «Глухарь», скончалась в возрасте 37 лет. Об этом РБК сообщила подруга актрисы.

Экономика Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.

Происшествия ТАСС: в Москве в больнице №52 проходят обыски По словам собеседника агентства, в больницы происходит выемка документов, а подозреваемыми является руководство медицинского учреждения: главврач Мария Лысенко, ее заместители Мария Симакова и Владимир Сморчок.

Происшествия «Конкорд» собрался выплатить компенсацию пострадавшим от дизентерии Сегодня вечером пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала пресс-релиз №29, который адресован в первую очередь пострадавшим от эпидемии дизентерии.

Политика МИД России: Лондону есть что скрывать по «делу Скрипалей» В МИД России заявили, что Лондон не предоставил Москве никакой достоверной информации по "делу Скрипалей".

Происшествия Кожемяко рассказал об условиях содержания косаток в Приморье Губернатор Приморья Олег Кожемяко, посетив бухту Средняя, где содержатся незаконно выловленные косатки и белухи, заявил, что они обитают в нормальных условиях и что среди них нет угнетенных животных.

Политика Кандидатки на «Евровидение» от Украины не признали «агрессию» РФ Группа «Anna Maria», которая прошла в финал украинского конкурса-отбора представителей страны на «Евровидении-2019», не признали «российскую агрессию» в Крыму.