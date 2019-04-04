Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАККоммерсантъ 04:40

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
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Итоги деятельности Алексея Рогозина в ОАК и ПАО «Ил»

ТАСС06:28

Рогозин отреагировал на сообщения о своем уходе с поста гендиректора «Ил»

Газета.Ru02:29

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покинет руководство Объединенной авиастроительной корпорации

Эхо Москвы06:30

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

РБК02:25

Алексей Рогозин не стал комментировать сообщения об уходе с ряда постов

РИА Новости01:56

ТАСС сообщил об уходе сына Рогозина с поста вице-президента ОАК

Говорит Москва04:32

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Коммерсантъ04:40
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Кино

В Нью-Йорке прошла премьера финала «Игры престолов» — фото

Обновлено в 06:20
Политика

Корпорация Google заблокировала аккаунт Зеленского

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что корпорация Google заблокировала аккаунт шоумена в рекламной сети Google Ads.
Обновлено в 07:40
Общество

В Италии вернут определения «отец» и «мать» в удостоверения личности

Ранее в итальянских документах значилось понятие "родители" Определения "отец" и "мать" вернут в итальянские удостоверения личности для несовершеннолетних, пишет РИА Новости со ссылкой на итальянские СМИ.
Обновлено в 09:37
Футбол

ЦСКА отказал «Роме» в покупке Чалова из-за суммы трансфера

Обновлено в 04:20
Транспорт

В Шереметьево начали обслуживать электронные посадочные талоны

Шереметьево начал обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних авиарейсах.
Обновлено в 09:55
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с 6 игроками летом

Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб по завершении сезона.
Обновлено в 09:07
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Политика

В Венесуэле допустили прибытие в страну новых военных из России

Замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль рассказал, что российские военные могут вновь приехать в южноамериканскую страну в соответствии с действующими соглашениями о военно-техническом сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 06:21
Общество

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов

Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе сразу нескольких сервисов компании.
Обновлено в 08:53
Здоровье

Новый артроскоп установили в больнице Воскресенска

В Воскресенской больнице № 1 установили новый артроскоп.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Политика

Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна

Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Политика

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Политика

Трамп встретится с вице-премьером КНР 4 апреля

В четверг, 4 апреля, президент США Дональд Трамп примет в белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ для проведения очередного этапа торговых переговоров.
Обновлено в 03:38
Экономика

Главный страховщик ОСАГО в четвертый раз поменял тарифы

«Альфастрахование» меняет базовые ставки тарифов в четвертый раз с начала 2019 года.
Обновлено в 08:43
Политика

Порошенко подписал программу укрепления партнёрства с НАТО

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал годовую национальную программу под эгидой комиссии Украина — НАТО на 2019 год.
Обновлено в 08:40
Здоровье

Жительнице Красноярска запретили снимать обшарпанные стены больницы, объяснив это врачебной тайной

Посетительнице детской больницы в Красноярске запретили снимать в медицинском учреждении, объяснив это врачебной тайной.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Второе дело возбуждено после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Домодедовском районе Подмосковья, в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Минобороны раскрыло секреты применения телепатии спецназом

Министерство обороны в своем официальном журнале рассказало о «парапсихологическом спецназе» и телепатии, применяемой для допроса людей.
Обновлено вчера в 11:50
Наука

Ученые нашли коралловый паразит с поразившими биохимиков свойствами

Обновлено в 08:39
Происшествия

Продлен арест полковнику Захарченко

Арест продлен до 24 июля "Удовлетворить ходатайство гособвинителя и продлить Захарченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля", - сказала судья Елена Абрамова.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес

Названа причина смерти режиссера Георгия Данелии

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия умер в возрасте 88 лет в четверг, 4 апреля, в результате резкого ухудшения состояния здоровья.
Обновлено в 08:22
Авто

Volvo XC60 и V60 получили гибридную установку от Polestar

Бренд Volvo заявил о том, что кроссовер XC60 и универсал V60 получат гибридную установку от компании Polestar.
Обновлено в 06:55
Гаджеты

Apple представила беспроводные наушники Power Beats Pro

Apple представила беспроводные наушники Power Beats Pro, следует из информации на сайте Beats Electronics, который с 2014 года принадлежит Apple.
Обновлено в 10:19
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

Президент Украины Петр Порошенко принял условия лидера первого тура президентских выборов Владимира Зеленского и согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики, заявил представитель его штаба Олег Медведев.
Обновлено в 10:16
Политика

Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского

Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Экономика

Кабмин одобрил упрощение контрактной системы в сфере госзакупок

Кабинет министров на заседании в четверг одобрил законопроект, упрощающий контрактную систему в сфере государственных и муниципальных закупок.
Обновлено в 06:27
Кино

Алексея Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 05:12
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