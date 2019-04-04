Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАККоммерсантъ 04:40

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.

Политика ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».

Армия и оружие В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.

Экономика Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.

Происшествия Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".

Общество Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.

Происшествия На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.

Экономика Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.

Политика Госдума утвердила дату вступления в силу закона о запрете хостелов Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября этого года – к такому решению пришли депутаты, которые во второй раз одобрили документ в третьем чтении.

Политика Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса» Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.

Происшествия В Киеве на парковке взорвался автомобиль В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.

Общество Роскачество подвело итоги исследования минтая Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).

Экономика Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.

Экономика Медведев заявил об упрощении системы госзакупок На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.

Общество Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.

Происшествия В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Шоу-бизнес Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой По случаю круглой даты Первый канал отказался от привычных программ и изменил сетку вещания.

Наука Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.

Общество Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.

Авто Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.

Общество Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита» Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования.

Кино Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует снять фильм "Мегалополис", масштаб которого может быть сопоставим с "Апокалипсисом сегодня".