Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАККоммерсантъ 04:40
Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
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Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом
Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество
Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать
Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
Происшествия
На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум
Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье
Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Кино
Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым
Обновлено вчера в 09:01
Гаджеты
В Россию приехал тонкий игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 с видеокартой GeForce RTX 2080
Обновлено в 06:43
Политика
Госдума утвердила дату вступления в силу закона о запрете хостелов
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября этого года – к такому решению пришли депутаты, которые во второй раз одобрили документ в третьем чтении.
Обновлено в 04:08
Политика
Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Киеве на парковке взорвался автомобиль
В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Общество
Роскачество подвело итоги исследования минтая
Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Экономика
Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн
Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Экономика
Медведев заявил об упрощении системы госзакупок
На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 06:14
Культура
Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области
Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий
По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес
Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой
По случаю круглой даты Первый канал отказался от привычных программ и изменил сетку вещания.
Обновлено в 03:48
Наука
Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов
Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Политика
Япония выразила протест из-за стрельб России на Курилах
Обновлено в 04:33
Авто
Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России
Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
Обновлено в 05:08
Общество
Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»
Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования.
Обновлено в 04:39
Кино
Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует снять фильм "Мегалополис", масштаб которого может быть сопоставим с "Апокалипсисом сегодня".
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin
В Грузию прибыли все приобретенные у США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, - сообщил сегодня в парламенте министр обороны Грузии Леван Изория.
Обновлено в 06:52