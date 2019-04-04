Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАККоммерсантъ 04:40

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
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Итоги деятельности Алексея Рогозина в ОАК и ПАО «Ил»

ТАСС06:28

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Коммерсантъ04:40

ТАСС сообщил об уходе сына Рогозина с поста вице-президента ОАК

Говорит Москва04:32

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

РБК02:25

Алексей Рогозин не стал комментировать сообщения об уходе с ряда постов

РИА Новости01:56

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покинет руководство Объединенной авиастроительной корпорации

Эхо Москвы06:30

Рогозин отреагировал на сообщения о своем уходе с поста гендиректора «Ил»

Газета.Ru02:29
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:28, Ашберн
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика

ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты

Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Экономика

Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов

Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом

Завершилось предварительное слушание по делу нападающего питерского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Каждый пятый россиянин захотел эмигрировать

Самой инициативной группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 29 лет. Из них эмигрировать захотели 44 процента.
Обновлено в 07:02
Происшествия

На западе Москвы в «Океании» треснул аквариум

Течь воды образовалась в четверг днем в аквариуме в торгово-развлекательном центре "Океания" на западе Москвы, инцидент не угрожает людям, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Экономика

Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Кино

Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым

Обновлено вчера в 09:01
Гаджеты

В Россию приехал тонкий игровой ноутбук Acer Predator Triton 500 с видеокартой GeForce RTX 2080

Обновлено в 06:43
Политика

Госдума утвердила дату вступления в силу закона о запрете хостелов

Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября этого года – к такому решению пришли депутаты, которые во второй раз одобрили документ в третьем чтении.
Обновлено в 04:08
Политика

Генсек Совета Европы выразил надежду на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на решение «российского вопроса», чтобы РФ осталась в организации после июня 2019 года.
Обновлено в 06:57
Происшествия

В Киеве на парковке взорвался автомобиль

В Голосеевском районе Киева ночью взорвался автомобиль, один человек пострадал, заявили 4 апреля в пресс-службе национальной полиции Украины, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 03:02
Общество

Роскачество подвело итоги исследования минтая

Специалисты Роскачества протестировали филе минтая 15 брендов (14 из них отечественные и один - импортный).
Обновлено в 01:46
Экономика

Керимов продал 3,84% акций «Полюса» за $390 млн

Продающий акционер получит около $390 млн. Накануне РБК писал, что Керимов решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании.
Обновлено в 05:03
Экономика

Медведев заявил об упрощении системы госзакупок

На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 06:14
Культура

Актер Дольф Лундгрен захотел встретиться с Путиным

Обновлено вчера в 12:35
Общество

Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области

Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.
Обновлено в 05:31
Происшествия

В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий

По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Шоу-бизнес

Первый канал меняет сетку вещания из-за Пугачевой

По случаю круглой даты Первый канал отказался от привычных программ и изменил сетку вещания.
Обновлено в 03:48
Наука

Ученые нашли в Египте разграбленные гробницы времен первых фараонов

Чешские и египетские археологи обнаружили в некрополе Саккара разграбленные усыпальницы высокопоставленного чиновника и супруги фараона Джедкара, чье имя было раньше загадкой для историков.
Обновлено вчера в 04:26
Общество

Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова

Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Политика

Япония выразила протест из-за стрельб России на Курилах

Обновлено в 04:33
Авто

Новый Volvo V60 Cross Country доступен для заказа в России

Российские дилеры Volvo начали прием заказов на новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.
Обновлено в 05:08
Общество

Галицкий назвал три основные причины продажи «Магнита»

Предприниматель Сергей Галицкий рассказал, что к продаже основанной им розничной сети «Магнит» его подтолкнули три основные причины: постоянное психологическое напряжение, возраст и усиление государственного регулирования.
Обновлено в 04:39
Кино

Фрэнсис Форд Коппола начал работать над проектом мечты

Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола планирует снять фильм "Мегалополис", масштаб которого может быть сопоставим с "Апокалипсисом сегодня".
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Грузия получила все закупленные в США ПТРК Javelin

В Грузию прибыли все приобретенные у США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, - сообщил сегодня в парламенте министр обороны Грузии Леван Изория.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Обновлено в 04:57
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