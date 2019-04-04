Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАККоммерсантъ 04:40

Сам господин Рогозин сегодня не стал комментировать информагентствам информацию о своем уходе из ОАК.
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Итоги деятельности Алексея Рогозина в ОАК и ПАО «Ил»

ТАСС06:28

Алексей Рогозин не стал комментировать сообщения об уходе с ряда постов

РИА Новости01:56

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покинет руководство Объединенной авиастроительной корпорации

Эхо Москвы06:30

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

РБК02:25

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Коммерсантъ04:40

ТАСС сообщил об уходе сына Рогозина с поста вице-президента ОАК

Говорит Москва04:32

Рогозин отреагировал на сообщения о своем уходе с поста гендиректора «Ил»

Газета.Ru02:29
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Общество

Вдова назвала место похорон Георгия Данелии

Вдова режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия выбрала место похорон мужа.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Гаджеты

Samsung представил QLED-телевизоры с искусственным интеллектом

Особенность всех новых QLED-телевизоров с разрешением 4K и 8K – процессор Quantum, который благодаря технологии искусственного интеллекта может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
Обновлено в 03:45
Кино

Названа дата прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:39
Общество

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Энергетика

Нефть Brent немного подешевела до $69,27 за баррель

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве подешевели на $0,04 (на 0,06%) - до $69,27 за баррель.
Обновлено в 01:30
Политика

Эстонский политик выступил за взаимную отмену санкций с Россией

Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с российским лидером Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и ответных мер Москвы.
Обновлено в 05:59
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Общество

Односельчанам Кадырова приказали разобрать свои дома и переехать

Жители селения Центарой (Хоси-Юрт), где находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, демонтируют свои дома, чтобы освободить место под большой парк.
Обновлено в 07:44
Политика

Порошенко сдаст анализ на алкогольную зависимость

Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского в медпункт стадиона "Олимпийский", чтобы сдать анализы на наличие алкоголя и запрещенных веществ в крови.
Обновлено в 08:38
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Политика

В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины

Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

США планируют создать систему выявления запуска гиперзвуковых ракет

На слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил о планах создать систему, которая будет предупреждать о запуске гиперзвуковых ракет, а также их отслеживать.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

В РФ разработают программу по увековечению памяти защитников Отечества

В ближайшее время в России начнётся разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества.
Обновлено в 08:48
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие

В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие

Россия вернула Израилю тело погибшего 37 лет назад солдата

Президент России Владимир Путин подтвердил участие России в спецоперации в Сирии по поиску и возвращению на родину останков израильского сержанта Захарии Баумеля, пропавшего без вести на юге Ливана 37 лет назад.
Обновлено в 05:42
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

Обновлено в 07:45
Происшествия

Серийный педофил 14 лет скрывался от следствия и сел на 21 год

Обновлено в 05:17
Происшествия

Суд оставил под стражей экс-министра строительства Николая Безуглова

Рассмотрение апелляционной жалобы защиты на постановление районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего министра строительства донского региона Николая Безуглова состоялось сегодня, 4 апреля, в Ростовском областном суде, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:27
Кино

Фрэнсис Форд Коппола снимет проект мечты «Мегалополис»

Обновлено в 08:00
Происшествия

Полиция возбудила дело после ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

Полиция Московской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на трассе М-4 «Дон», в котором шесть человек погибли и двое пострадали.
Обновлено в 04:47
Политика

Улицу в центре Киева назвали в честь американского сенатора Маккейна

Одну из центральных улиц Киева назвали в честь американского сенатора-республиканца Джона Маккейна.
Обновлено в 07:56
Экономика

Девелопера «Лидер-инвест» возглавил топ-менеджер «Эталона»

Руководитель московского территориального управления группы «Эталон» Максим Берлович стал президентом девелоперской компании «Лидер-инвест», следует из сообщения последней.
Обновлено в 03:28
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Обновлено вчера в 07:02
Происшествия

Мужчину похитили у ТЦ «Ереван Плаза» в Москве

Очевидцы в четверг, 4 апреля, сообщили о похищении человека около Торгового центра (ТЦ) «Ереван Плаза» в Москве.
Обновлено в 08:05
Единоборства

Олейник: Понятия не имею, почему Волкова поменяли на меня

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник заменит Александра Волкова на турнире UFC Fight Night в бое против Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Александр Васильев заявил, что после развода Ирина Безрукова расцвела

Обновлено в 06:56
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