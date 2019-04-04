Политика
СМИ узнали об отставке Алексея Рогозина с руководящего поста в ОАКСобеседник 05:06
Как пишет «Коммерсантъ», пост вице-премьера по транспортной авиации ОАК, который занимает Рогозин-младший, будет упразднен. По некоторым данным, Рогозин также может уйти с поста главы ПАО «Ил».
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Общество
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
Политика
Для проведения дебатов Зеленский ждет от Порошенко извинений
Координатор штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко заявил, что лидер первого тура выборов президента Украины ждет от своего оппонента извинений и выполнения всех условий для проведения дебатов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 08:15
Футбол
Фанаты пяти клубов придут на митинг в поддержку Кокорина
Фанаты пяти российских клубов придут на митинг в поддержку футболиста «Зенита» Александра Кокорина, а также других заключенных по делу о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии.
Обновлено в 07:34
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Политика
В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
Обновлено в 08:20
Политика
В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны
«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Елена Малышева порекомендовала спать не больше пяти часов в сутки
Известная телеведущая Елена Малышева в Instagram высказалась на тему сна. Конкретно о том, сколько должен спать взрослый человек.
Обновлено в 10:06
Политика
Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо
Обновлено вчера в 22:35
Кино
Названы причины смерти Георгия Данелии
Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Космос
В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя
В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено вчера в 11:59
Футбол
Руководитель VAR в России рассказал о стоимости проекта
Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин поговорил о бюджете на эксплуатацию системы.
Обновлено в 11:48
Общество
В США спортсмены массово начали пить огуречный рассол
Обновлено в 09:41
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Хоккей
«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ
"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Космос
Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры
Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
88-летний Иван Краско вновь решил жениться
Несмотря на свой весьма солидный возраст, народный артист России Иван Краско решил в очередной раз жениться, в пятый по счету.
Обновлено в 05:44
Здоровье
Названы продукты, которые мешают похудеть
Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело
Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Якутске нерадивая мать бросила младенца в квартире на четыре дня
Жительница Якутска оставила своего малолетнего ребенка на четыре дня одного в квартире.
Обновлено в 03:59
Политика
Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах
Аппарат Совета безопасности РФ разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах, президент Владимир Путин его утвердил, сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:13
Политика
МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов
МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20