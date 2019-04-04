Политика

СМИ узнали об отставке Алексея Рогозина с руководящего поста в ОАКСобеседник 05:06

Как пишет «Коммерсантъ», пост вице-премьера по транспортной авиации ОАК, который занимает Рогозин-младший, будет упразднен. По некоторым данным, Рогозин также может уйти с поста главы ПАО «Ил».
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Итоги деятельности Алексея Рогозина в ОАК и ПАО «Ил»

ТАСС06:28

ТАСС сообщил об уходе сына Рогозина с поста вице-президента ОАК

Говорит Москва04:32

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Коммерсантъ04:40

«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК

РБК02:25

Алексей Рогозин не стал комментировать сообщения об уходе с ряда постов

РИА Новости01:56

Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей покинет руководство Объединенной авиастроительной корпорации

Эхо Москвы06:30

Рогозин отреагировал на сообщения о своем уходе с поста гендиректора «Ил»

Газета.Ru02:29
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Общество

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Обновлено в 07:18
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
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Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
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Политика

Для проведения дебатов Зеленский ждет от Порошенко извинений

Координатор штаба Владимира Зеленского Александр Корниенко заявил, что лидер первого тура выборов президента Украины ждет от своего оппонента извинений и выполнения всех условий для проведения дебатов, пишет РИА Новости.
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Футбол

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Фанаты пяти российских клубов придут на митинг в поддержку футболиста «Зенита» Александра Кокорина, а также других заключенных по делу о двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 16:51
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Российский спецназ вернул из Сирии останки израильского танкиста

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта, найденные в Сирии.
Обновлено в 07:34
Экономика

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Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Политика

В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
Обновлено в 08:20
Политика

В России разработают госпрограмму по увековечению памяти героев войны

«В ближайшее время начнется разработка государственной программы по увековечению памяти павших при защите Отечества», — сказал Путин.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Елена Малышева порекомендовала спать не больше пяти часов в сутки

Известная телеведущая Елена Малышева в Instagram высказалась на тему сна. Конкретно о том, сколько должен спать взрослый человек.
Обновлено в 10:06
Политика

Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо

Обновлено вчера в 22:35
Кино

Названы причины смерти Георгия Данелии

Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Космос

В Китае испытали двигатель коммерческой ракеты-носителя

В Китае завершились испытания двигателя первой отечественной ракеты-носителя коммерческого использования "Цзелун-1" (Smart Dragon-1, SD-1).
Обновлено вчера в 11:59
Футбол

Руководитель VAR в России рассказал о стоимости проекта

Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин поговорил о бюджете на эксплуатацию системы.
Обновлено в 11:48
Общество

В США спортсмены массово начали пить огуречный рассол

Обновлено в 09:41
Здоровье

В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире

Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Хоккей

«Чикаго» по буллитам победил «Сент-Луис» в матче НХЛ

"Чикаго" в серии буллитов взял верх над "Сент-Луисом" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 01:03
Космос

Ученые впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Как отмечается, речь идет о "бублике" сверхмассивной черной дыры в центре галактики Лебедь A. При этом, по мнению ученых, открытие "бублика" подтвердило теорию о "едином" происхождении всех типов квазаров.
Обновлено вчера в 09:25
Общество

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

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Несмотря на свой весьма солидный возраст, народный артист России Иван Краско решил в очередной раз жениться, в пятый по счету.
Обновлено в 05:44
Здоровье

Названы продукты, которые мешают похудеть

Диетологи в Инстаграм стараются перещеголять друг друга. Один из них назвал продукты, которые мешают худеть.
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Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудниками ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Происшествия

В Якутске нерадивая мать бросила младенца в квартире на четыре дня

Жительница Якутска оставила своего малолетнего ребенка на четыре дня одного в квартире.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Политика

Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах

Аппарат Совета безопасности РФ разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах, президент Владимир Путин его утвердил, сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:13
Политика

МИД отказался принимать «телефонные протесты» японских дипломатов

МИД указал, что Япония продолжает пытаться представить в медиа телефонные звонки "дипломатов среднего звена" посольства в Москве как "дипломатические протесты" по поводу различных мероприятий, проводимых на южных Курильских островах.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Космос

«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
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