Футбол

Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в командеКраснодарские известия 04:54

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, 21 августа
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
После первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил серьезную травму. В связи с этим генеральный директор клуба Владимир Хашиг обратился к болельщикам.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

«Травма Кабелла заставит „Краснодар“ вернуться на трансферный рынок». Нобель Арустамян о кадровом кризисе в клубе Галицкого

Матч ТВ09:06

ФК «Краснодар» увеличит количество молодых игроков из-за травмы Кабеллы

Кубань 2403:19

Владимир Хашиг: У нас есть возможности для усиления, но немногое можем из-за финансового fair play

Советский спорт04:01

Гендиректор ФК «Краснодар» прокомментировал трудности в команде

Краснодарские известия04:54

Гендиректор ФК «Краснодар»: Клуб потрясен травмой Кабелла, сезон будет сложным

КП - Кубань03:47

«Футбол нельзя считать бизнесом». Почему «Краснодар» раздражают правила FFP

Спорт-Экспресс08:30

Гендиректор «Краснодара» выступил с обращением к болельщикам

Чемпионат02:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Политика

Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом

80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Происшествия

В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану

Лефортовский суд Москвы на два месяца продлил арест для обвиненного в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

Индийский пилот, сбитый над Кашмиром, вернулся на службу в ВВС

22 августа ВВС Индии сообщили, что командир авиационного крыла Абхинандан Вардхаман, сбитый над Кашмиром 27 февраля, вернулся в строй.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»

В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Мать найденной девочки рассказала о проведенных ей днях в лесу

Обновлено в 05:50
Политика

Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю

Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Экономика

«Росатом» назвал срок начала строительства нового атомного ледокола

Строительство четвёртого российского универсального атомного ледокола ЛК-60Я проекта 22220 начнётся на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге в 2020 году, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв.
Обновлено в 09:06
Экономика

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетов

Обновлено в 07:18
Футбол

Неймар требует от «Барселоны» улучшить предложение для «ПСЖ»

Обновлено в 06:05
Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Футбол

Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса

Обновлено в 06:00
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Аваков предложил продавать наркотики в Россию

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Гаджеты

Google рассказала о новой версии Android

Представители компании Google рассказали, что приняли решение не использовать названия десертов в названиях новых версий Android.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

В Госдуме предложили разместить ракетные комплексы в Венесуэле

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны, МИД и другим министерствам продумать симметричный ответ на испытание США ракеты средней дальности "Томагавк" с наземной установки Mk.41.
Обновлено в 09:21
Общество

Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»

Обновлено вчера в 21:02
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

Обновлено вчера в 02:55
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Политика

Кличко рассказал об особом статусе Севастополя

На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

Обновлено в 07:45
Политика

Российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев

Обновлено в 04:09
Авто

В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat

В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Экономика

Федеральные власти помогут достроить проблемные дома в Краснодаре

В конце июня власти Краснодарского края заявили, что более 1,5 миллиарда рублей направлено на завершение строительства объектов высокой степени готовности, что поможет решению проблем обманутых дольщиков.
Обновлено в 07:42
Экономика

Китай введет пошлины на товары из США на $75 млрд

Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Общество

Россияне рассказали о своем отношении к графику работы

Почти половина россиян (43 процента) оказались довольны своим графиком работы, порядка трети (26 процентов) выразили удовлетворение им. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое поступило в «Ленту.ру».
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Российский танк «Армата» оказался небоеспособным

Перспективный отечественный танк Т-14 "Армата" оказался недееспособным — пишет "Военно-промышленный курьер", ссылаясь на решение Министерства обороны Российской Федерации закупить всего шестнадцать новых танков до конца текущего года.
Обновлено в 05:36
Происшествия

СК направил в суд дело участника незаконной акции в Москве Подкопаева

Завершено расследование в отношении Ивана Подкопаева, обвиняемого в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, дело направлено в суд, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 08:16
Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Международная федерация хоккея дисквалифицировала нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:15
Общество

Бассейны с подогревом появятся у Северного речного вокзала

Зона отдыха с тремя понтонными бассейнами и кафе появится на набережной Северного Речного вокзала.
Обновлено в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное