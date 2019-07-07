Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы болельщиков и отметил, что команда ставит перед собой амбициозные цели на новый сезон.

Гендиректор ЦСКА рассказал о целях клуба в еврокубках в новом сезоне

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