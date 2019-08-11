Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил работу арбитров на матче 5-го тура чемпионата России против «Сочи» (0:0). — Арбитр не поставил пенальти после нарушения на Чалове.

Гендиректор ЦСКА остался недоволен судейством в матче с «Сочи»

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