Футбол
Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта
Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрытаВести.Ru00:56
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.
Вести.Ru00:56
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Роман Бабаев: «Приглашать Еременко и перекрывать дорогу молодым – просто неразумно»
Спорт-Экспрессвчера в 22:00
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