Футбол
Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта
Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрытаВести.Ru00:56
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.
Вести.Ru00:56
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роман Бабаев: «Приглашать Еременко и перекрывать дорогу молодым – просто неразумно»
Спорт-Экспрессвчера в 22:00
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:26, Ашберн
Футбол
Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»
Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Футбол
Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»
Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном»
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка. Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Роман Бабаев: «Вопрос с выкупом прав на Бекао решен на 99 процентов»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью "СЭ" сообщил, что защитник Родригу Бекао в ближайшее время станет игроком красно-синих на постоянной основе.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Андрес Иньеста: «В будущем вижу себя тренером»
Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста, ранее защищавший цвета «Барселоны», рассказал о своих планах на будущее.
Обновлено в 04:43
Футбол
«Интер» договорился о подписании контракта с Рэмси летом
Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси продолжит карьеру в «Интере», сообщает Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.
Обновлено в 04:14
Футбол
УЕФА объявил о рекордных призовых за участие на Евро-2020
Общая сумма призовых денег за участие в финальной стадии чемпионата Европы по футболу 2020 года составит 371 миллион евро, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Обновлено в 02:22
Футбол
«Рубин» может начать новый сезон на старом стадионе
Сезон-2019/20 в РПЛ начнется в конце июля, по этой причине «Рубину» придется провести несколько стартовых игр на стадионе «Центральный».
Обновлено в 04:55
Футбол
Мендеш: «„Ювентусу“ понадобится немного удачи, чтобы выиграть ЛЧ»
Жорже Мендеш, агент форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, оценил шансы туринского клуба в Лиге чемпионов.
Обновлено в 03:58
Футбол
Глушаков назвал спланированным нападение фаната во время матча
Обновлено вчера в 08:26
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»
«ПСЖ» хочет приобрести Идрисса Гейе из «Эвертона».
Обновлено в 02:41
Футбол
Хави: «„Реал“ играет не в футбол, а занимается другим видом спорта»
Экс-игрок "Барселоны" Хави, ныне выступающий за катарский "Аль-Садд", поделился мнением относительно игры мадридского "Реала" в текущем сезоне.
Обновлено в 04:43
Футбол
Бош может стать новым главным тренером «Байера»
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош может возглавить леверкузенский «Байер».
Обновлено в 04:29
Футбол
Леброн Джеймс: Владельцы клубов НФЛ имеют рабовладельческий менталитет
Обновлено в 05:06
Футбол
Кабуль расторг контракт с «Уотфордом»
32-летний французский защитник Юнес Кабуль расторг контракт с «Уотфордом».
Обновлено в 03:01