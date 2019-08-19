Футбол
Гендиректор ЦСКА: «Допустили роковую ошибку, в дерби такое случается»Sport24.ru 15:55
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Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Богомолов заявил, что хочет снять Ксению Собчак в кино
Режиссёр Константин Богомолов заявил, что готов снять в одном из своих фильмов новую возлюбленную — журналистку Ксению Собчак.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Политика
Плата за брекзит
Британия столкнется с транспортным коллапсом в портах, нехваткой лекарств, топлива и продуктов питания, если она покинет Европейский Союз без заключенной с Брюсселем сделки 31 октября, говорится в конфиденциальном документе британского правительства под кодовым названием "Операция овсянка", который оказался в распоряжении лондонской газеты "Санди таймс".
Обновлено в 16:11
Общество
Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России
Рождаемость за январь—июнь 2019 года показала положительную динамику только в двух российских регионах, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Наука
Найдена связь между использованием эмодзи и частотой половой жизни
Эмодзи в переписке связали с успехом на первом свидании молодых людей, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 08:57
Политика
Цель своего визита на Украину назвал Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил перед вылетом в Киев о цели своего визита на Украину.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Завершилась реставрация дачи Гаусвальд, где снимали «Шерлока Холмса»
На Каменном острове завершилась реставрация дачи Гаусвальд, знаменитого дома, где снимали фильм «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон».
Обновлено в 10:27
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Футбол
Рибери отказал «Динамо» и «Спартаку»
Обновлено в 14:52
Футбол
Олег Кононов: «Хочу побеждать сейчас, а не когда мне будет 70»
Обновлено в 15:38
Транспорт
Орешкин предложил сэкономить на трассе из Москвы в Казань
Обновлено вчера в 17:25
Кино
Хидео Кодзима представил новые ролики Death Stranding
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено 17 августа в 19:40
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Происшествия
Адвокат заявил о снятии подозрений с Васильева по делу о беспорядках
Следователи сняли подозрения с режиссера Дмитрия Васильева, которого задержали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
Обновлено в 11:09
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Барселона» потеряла Дембеле на пять недель
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле получил травму, сообщает официальный сайт клуба. У француза диагностировано повреждение мышц бедра.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 15:34
Музыка
Гуф представит новые песни в Москве
Обновлено в 13:03
Игры
Создатели Need for Speed Heat показали дебютный геймплей
Разработчики новой части гоночной серии Need for Speed с подзаголовком Heat на церемонии открытия gamescom 2019 показали дебютный ролик игрового процесса.
Обновлено в 14:23
Здоровье
Генпрокуратура насчитала в колониях 61,5 тысячи ВИЧ-инфицированных
В российских тюрьмах находятся 61,5 тысячи ВИЧ-положительных заключенных.
Обновлено в 11:18
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Экономика
Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Обновлено в 16:32
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Авто
Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста
Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.
Обновлено вчера в 16:16
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.
Обновлено вчера в 18:35