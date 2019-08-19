Допустили роковую ошибку, пропустили контратаку. Это дерби, тут такое случается.

Гендиректор ЦСКА: «Допустили роковую ошибку, в дерби такое случается»

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