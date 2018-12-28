Спорт день за днем

Политика Политика Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков

Политика Политика Минобороны Украины продолжит проходы кораблей через Керченский пролив Глава министерства обороны Украины Степан Полторак рассказал, что суда украинских Военно-морских сил (ВМС) по-прежнему будут использовать Керченский пролив для прохода из Черного моря в Азовское и обратно.

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим завести огород Министр социальной и семейной политики Самарской области Марина Антимонова принесла извинения за свой совет малоимущим гражданам «развести сады и огороды».

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» отчитался о снижении транзита газа через Украину на 7% «Одним из главных факторов снижения объемов транзита через украинскую ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream — OPAL», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Модернизированный бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет Первый полет новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут.

Политика Политика ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

Футбол Футбол Илья Геркус покинул пост генерального директора «Локомотива» Ранее в пятницу свой пост покинул спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.

Происшествия Происшествия «Крабовый король» сбежал от ФСБ Издание называет Кана «крабовым королем».

Экономика Экономика Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.

Политика Политика Россия и Британия договорились частично восстановить составы дипмиссий В начале 2019 года начнётся восстановление состава дипломатических миссий России в Лондоне и Великобритании в Москве.

Армия и оружие Армия и оружие Песков прокомментировал возможную встречу Эрдогана с Путиным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Происшествия Происшествия Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети

Происшествия Происшествия Миллиардер Михальченко получил срок за контрабанду алкоголя Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).

Происшествия Происшествия Упавший кран убрали с авианосца «Адмирал Кузнецов» Убрали кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" при выходе из дока на заводе в Мурманске.

Политика Политика Пашинян и Путин не договорились о цене на газ Пашинян отметил, что вопрос цен на газ является «чувствительным» для российско-армянских отношений и его обсуждения продолжатся «в рабочем порядке».

Общество Общество «Роскачество» назвало лучшие марки красной икры

Армия и оружие Армия и оружие В США оценили испытания российского «Авангарда» Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

Происшествия Происшествия Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу на приговор Никите Белых

Хоккей Хоккей Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин

Космос Космос Рассекречен документ с планами СССР по созданию межпланетной телесвязи В СССР ученые занимались разработкой технологий, позволявших осуществлять межпланетную телесвязь.

Политика Политика Трамп пригрозил полностью закрыть границу США с Мексикой Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что рассматривает возможность полного закрытия американо-мексиканской границы в случае, если демократы не согласятся выделить средства на строительство стены на южной границе.

Происшествия Происшествия Астраханский экс-министр снимал детское порно

Экономика Экономика Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.

Армия и оружие Армия и оружие Проект «Авангард» собирались закрыть четыре года назад Проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" могли закрыть четыре года назад, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

Общество Общество Из теневой империи вице-мэра Москвы вырастают пентхаусы и особняки В 2015 году родственники вице-мэра Москвы Петра Бирюкова в один день скупили девять элитных квартир в пентхаусе с видом на Кремль в «Легенде Цветного», об этом пишет "Медуза".

Здоровье Здоровье В Москве сохранят отделение психотерапии для онкобольных Единственное психотерапевтическое отделение в Москве для помощи онкобольным, работающее в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных, не будет закрыто.

Политика Политика Украинский депутат назвал фатальную ошибку Порошенко Президент Украины Петр Порошенко, заняв кресло главы государства, допустил фатальную ошибку, когда решил работать лишь на одну часть населения — маргиналов.