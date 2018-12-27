Футбол

Гендиректор «Анжи» покинул свой пост
Газета.Ru
02:48

Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Газета.Ru02:48

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Олег Флегонтов покинул пост гендиректора «Анжи»

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Источник анонсировал скорую отставку гендиректора «Анжи»

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Футбол

Гендиректор «Анжи» покинул свой пост

Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
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Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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