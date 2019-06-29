Футбол

Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи о зарплате Глушакова в €1 млнТелеканал 360° 11:25

О переходе Глушакова в «Ахмат» стало известно 29 июня.
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Гендиректор «Ахмата»: Конфликты Глушакова нас не смущали, одна сторона не бывает виноватой

Спорт день за днем08:34

Гендиректор «Ахмата»: «Зарплата Глушакова — не 1 млн евро, а в разы меньше»

Sport24.ru07:12

Гендиректор «Ахмата» назвал чушью сообщения о зарплате Глушакова в €1 млн

РБК08:39

Генеральный директор «Ахмата»: не все российские футболисты рвачи и хапуги

News.ru08:34

В «Ахмате» сделали заявление о зарплате Глушакова

Газета.Ru13:28

Гендиректор «Ахмата»: конфликты Глушакова в «Спартаке» нас не смущали

Чемпионат07:59

Ахмед Айдамиров: «Глушаков хочет играть, а деньги вторичны. Не все российские футболисты рвачи и хапуги»

Спорт-Экспресс08:12
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Политика

Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области

Обновлено в 16:21
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Футбол

Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»

Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Политика

В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы

Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Автоспорт

В «Феррари» разъяснили проблему Феттеля в квалификации

Команда Формулы-1 «Феррари» рассказала, почему Себастьян Феттель не сумел принять участие в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии и теперь будет стартовать в гонке с девятой позиции.
Обновлено в 16:55
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено вчера в 10:34
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Общество

Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Происшествия

Военный самолёт Ил-76 привлечён для тушения пожара в Оренбуржье

Обновлено в 13:07
Футбол

Зобнин заявил, что «Спартаку» нужны Месси, Роналду и Салах

По мнению Романа Зобнина, настоящим усилением для «Спартака» станут Месси, Роналду и Салах.
Обновлено в 16:05
Общество

Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел

На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Здоровье

Как получить удовольствие за зарплату и не потерять здоровье

Сегодня по статистике почти каждый второй россиянин уверен, что ведет в целом здоровый образ жизни.
Обновлено в 13:29
Происшествия

Застрявшую в лифте итальянку спасло вино

Обновлено в 14:47
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Футбол

Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона

Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Баскетбол

Миротич подпишет контракт с «Барселоной»

Баскетболист подпишет контракт с «Барселоной», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Обновлено в 14:58
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Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине

Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
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Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе

Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено в 16:26
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Спорт

Российские спортсмены за день завоевали 12 наград Европейских игр

Обновлено в 16:23
Политика

Путин и Абэ обсудят мирный договор

Обновлено в 06:11
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Москва установила температурный антирекорд

Обновлено в 13:45
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Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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