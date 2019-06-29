Футбол
Гендиректор «Ахмата» опроверг слухи о зарплате Глушакова в €1 млнТелеканал 360° 11:25
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Гендиректор «Ахмата»: Конфликты Глушакова нас не смущали, одна сторона не бывает виноватой
Спорт день за днем08:34
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Политика
Путин поручил создать правкомиссию по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
Обновлено в 16:21
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Стрельба произошла в новосибирском торговом центре
Стрельба произошла в ТЦ «Эдем» в новосибирском Академгородке. Инцидент произошел в зоне фуд-корта.
Обновлено в 14:16
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на G20
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с Владимиром Путиным перепутала место, где должна была сесть.
Обновлено в 09:25
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата»
Полузащитник Денис Глушаков прибыл в расположение футбольного клуба "Ахмат", сообщается на сайте грозненской команды.
Обновлено в 16:52
Политика
В Минфине назвали условия выплаты взносов в бюджет Совета Европы
Для выплаты взносов России в бюджет Совета Европы необходимо выработать "дорожную карту", заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.
Обновлено в 11:30
Автоспорт
В «Феррари» разъяснили проблему Феттеля в квалификации
Команда Формулы-1 «Феррари» рассказала, почему Себастьян Феттель не сумел принять участие в третьем сегменте квалификации Гран-при Австрии и теперь будет стартовать в гонке с девятой позиции.
Обновлено в 16:55
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ
Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Футбол
Зобнин заявил, что «Спартаку» нужны Месси, Роналду и Салах
По мнению Романа Зобнина, настоящим усилением для «Спартака» станут Месси, Роналду и Салах.
Обновлено в 16:05
Общество
Гороскоп на 30 июня: Овна все будет раздражать, а на Деву обрушится гора срочных дел
На Деву обрушится гора срочных дел.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Как получить удовольствие за зарплату и не потерять здоровье
Сегодня по статистике почти каждый второй россиянин уверен, что ведет в целом здоровый образ жизни.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Футбол
Московское «Динамо» предложит €13 млн за футболиста «Ромы» Жерсона
Московский футбольный клуб "Динамо" проявляет интерес к полузащитнику итальянской "Ромы" Жерсону, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Обновлено в 04:30
Баскетбол
Миротич подпишет контракт с «Барселоной»
Баскетболист подпишет контракт с «Барселоной», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Обновлено в 14:58
Политика
Скабеева и Соловьев поспорили из-за слов Трампа о Путине
Телеведущие Владимир Соловьев и Ольга Скабеева поспорили относительно слов американского лидера Дональда Трампа о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 14:12
Общество
Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Темникова отреагировала на слова Серябкиной об их многолетнем романе
Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова отреагировала на слова бывшей коллеги Ольги Серябкиной об их «романе».
Обновлено в 16:26
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Политика
Путин и Абэ обсудят мирный договор
Обновлено в 06:11
Общество
Москва установила температурный антирекорд
Обновлено в 13:45