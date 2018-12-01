Футбол
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров после матча 16-го тура премьер-лиги (1:1) с "Енисеем" выразил надежду, что в будущем игры не будут проводиться в такую погоду.
Спорт-Экспрессвчера в 08:19
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Гендиректор «Ахмата»: «В перерыве футболисты говорили, что у них ноги окоченели»
Sportbox.RUвчера в 08:47
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
Футбол
Сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2020
Именно шотландцы станут главным соперником нашей сборной за выход на Евро-2020, и в одном можно не сомневаться - матчи с этой командой отнимут у российских футболистов огромное количество сил.
Обновлено в 10:01
Футбол
Голы Игнатьева и Сулейманова принесли «Краснодару» победу над «Уралом»
В поединке 16-го тура команда Мурада Мусаева принимала на своем домашнем стадионе екатеринбургский «Урал» и переиграла соперника — 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи, их авторами стали форварды «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Обновлено в 09:51
Футбол
Гол Педро помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в матче АПЛ
Обновлено в 09:52
Футбол
«Милан» обыграл «Парму» благодаря голу с пенальти
Обновлено в 09:45
Футбол
«Фратрия» назвала интервью Ещенко провокацией со стороны «Спартака»
Обновлено в 09:29
Футбол
«Спартак» — «Локомотив»: букмекеры назвали фаворита московского дерби
Букмекеры назвали фаворита матча 16-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Начало встречи 2 декабря 2018 года запланировано на 19:00 мск.
Обновлено в 10:00
Футбол
Нисимура выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против «Ростова»
Обновлено в 08:43
Футбол
«Бетис» обыграл «Реал Сосьедад»
Обновлено в 08:20
Футбол
Моуринью вновь жестко раскритиковал Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь жестко раскритиковал полузащитника клуба Поля Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Футбол
Агент Сифуэнте: ЦСКА мог бы потянуть трансфер моего клиента
Агент эквадорского нападающего Джона Сифуэнте Франси Боде, прокомментировал слухи о том, что его клиентом интересуется московский ЦСКА.
Обновлено в 07:41
Футбол
Озил пропустит матч с «Тоттенхэмом» из-за спазма в спине
Обновлено в 09:07
Футбол
Мирзов: в подростковом возрасте у меня было прозвище Клинсман
Немного ходил на самбо и вольную борьбу, но футбол всегда был на первом месте. В подростковом возрасте даже прозвище появилось — Клинсман.
Обновлено в 09:41
Футбол
Берхалтер стал новым главным тренером сборной США по футболу
Контракт Берхалтера будет рассчитан на четыре года. Задачей специалиста будет выйти на чемпионате мира-2022 в Катаре.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Жирона» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15
Сегодня, 2 декабря, на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне в матче 14-го тура чемпионата Испании «Жирона» сыграет с «Атлетико».
Обновлено в 09:52
Футбол
Клопп: «Если людям не нравится наш футбол, мне нечем им помочь»
Матч "Ливерпуль" - "Эвертон" в рамках 14-го тура АПЛ будет сыгран 2 декабря и начнётся в 19:15 мск.
Обновлено в 05:43