Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100Коммерсантъ 05:07

На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» гендиректор компании Виталий Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая.

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Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.

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