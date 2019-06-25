Происшествия
Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100Коммерсантъ 05:07
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
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с чего всё началось
На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» гендиректор компании Виталий Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая.Ведомости04:20
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