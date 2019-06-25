Происшествия

Гендиректор «Аэрофлота» впервые прокомментировал катастрофу SSJ 100Коммерсантъ 05:07

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании, которое проходит сегодня, 25 июня, впервые публично высказался о крушении пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и расследовании катастрофы.
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Гендиректор «Аэрофлота» впервые публично высказался о расследовании крушения SSJ100

На годовом собрании акционеров «Аэрофлота» гендиректор компании Виталий Савельев впервые публично прокомментировал расследование крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которое произошло в начале мая.
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Виталий Геннадьевич Савельев
Российский бизнесмен
Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» с апреля 2009 года, кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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