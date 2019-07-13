Политика

Гендиректор «112 Украина» обратился к Зеленскому после обстрелаNews.ru 06:08

Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому и силовым ведомствам Украины и попросил осудить нападение на здание телеканала. Вы должны чётко и решительно сказать: «На Украине нельзя использовать силу в отношении СМИ».
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Что известно об обстреле из гранатомёта здания канала «112 Украина» в Киеве

RT на русском09:08

Директор канала «112 Украина» призвал власти страны осудить действия против журналистов

ТАСС05:39

Глава «112 Украина» обратился в администрацию президента после обстрела

РБК05:59

Канал «112.Украина» обратился к послам G7 за поддержкой после обстрела его здания

Интерфакс05:47

Гендиректор «112. Украина» обратился к Зеленскому после обстрела телеканала

РИА Новости06:47

Гендиректор обстрелянного украинского телеканала обратился к Зеленскому

Газета.Ru05:21

Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета

Lenta.ru05:09
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Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва

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Кроссовер Hyundai Venue принарядился для корейского рынка

Самой интересной стала топовая версия Flux, которая, в отличие от двух других, доступна для Hyundai Venue только на домашнем рынке.
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Конгресс США одобрил санкции против суверенного долга России

Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, предусматривающую введение ограничений по суверенному долгу России из-за якобы вмешательства в американские выборы, сообщает телеканал RT.
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Общество

Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова

Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
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Обновлено в 09:28
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Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу

В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.
Обновлено в 12:31
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Политика

Зеленский посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Гаджеты

Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела

Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
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Некоторые рыбы умеют менять свой пол

Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено 11 июля в 15:30
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Здоровье

В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом

Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:07
Политика

От СБУ потребовали арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Общество

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом

Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
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Общество

В работе «Билайна» произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбоях в работе сотового оператора «Билайн». Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
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Экономика

Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов

Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Политика

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известный турецкий кондитер Хасан Аджар решил испечь пирог для президента России Владимира Путина в честь поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.
Обновлено вчера в 21:30
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Впервые опубликован снимок квантовой запутанности

Ученые из шотландского университета в Глазго провели уникальный эксперимент, благодаря которому они смогли «сфотографировать» квантовую запутанность.
Обновлено в 08:54
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Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии

Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Футбол

Спартак — Сочи 0:0 (Перерыв)

Игра покажет, хорошо ли мы подготовились. Многие тренеры так говорят, и я к этому присоединяюсь.
Обновлено в 11:50
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Зеленский поздравил с днем рождения осужденного за терроризм Сенцова

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Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе посетили Уимблдон

Сегодня Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе с сестрой Кейт, Пиппой Мэтьюз, посетили женский финал Уимблдонского турнира, чтобы посмотреть матч между Симоной Халеп и одной из лучших подруг герцогини Сассекской — Сереной Уильямс.
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Эксперты прогнозируют снижение цен на аккумуляторы для электромобилей

Эксперты прогнозируют, что в 2022 году цены аккумуляторы для электрических транспортных средств снизятся на 45,7% по сравнению с 2018 годом.
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Южный циклон принесет в Москву ливни и потепление

По данным синоптиков, с середины будущей недели в столицу придет южный циклон, сформировавшийся над Черным морем.
Обновлено в 06:47
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Егор Бенкендорф
Украинский кинорежиссёр
Украинский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Глава правления телеканала «Интер» с 2013 по 2016 год, гендиректор телеканала «112 Украина».
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